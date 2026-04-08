Η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης κοντράρονται στο Καμπ Νου στον πρώτο προημιτελικό του Champions League και στο 45′ ο Άλβαρες έκανε το 0-1 με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ.

Λίγες μέρες μετά το ντέρμπι του πρωταθλήματος, το οποίο διεξήχθη στη Μαδρίτη, οι δύο ομάδες αναμετρώνται στην Ευρώπη και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου τα δεδομένα άλλαξαν.

Στο 41ο λεπτό ο Κουμπαρσί ανέτρεψε τον Σιμεόνε και είδε την κίτρινη κάρτα, μετά την παρέμβαση από το VAR όμως ο διαιτητής πήγε να δει τη φάση και μετέτρεψε την κίτρινη σε κόκκινη, αφήνοντας με 10 παίκτες τους γηπεδούχους.

Αν αυτό ήταν κακό, αυτό που ακολούθησε ήταν χειρότερο για τη Μπαρτσελόνα, καθώς ο Άλβαρες με υπέροχη εκτέλεση φάουλ στο 45′ έκανε το 0-1 για την Ατλέτικο, η οποία έχει προβάδισμα και παίζει και με παίκτη παραπάνω.