Η παρακολούθηση ενός Τούρκου καταζητούμενου με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ, για άλλη υπόθεση, οδήγησε τις ελληνικές αρχές σε κύκλωμα διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή της Αττικής.

Ειδικότερα, από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν, σήμερα Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, σε περιοχή της Αθήνας, συνολικά 4 άτομα, κατηγορούμενα κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Κατασχέθηκαν συνολικά πάνω από 164 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, ενώ, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι συλληφθέντες είναι αλλοδαποί, ηλικίας από 36 έως 60 ετών, οι οποίοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση, με στόχο την προμήθεια, αποθήκευση και περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί της Διεθνούς Συνεργασίας της ΕΛ.ΑΣ., εντόπισαν έναν από τους συλληφθέντες, τουρκικής υπηκοότητας, 39 ετών, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί, στις 4 Μαρτίου 2026, Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων Αλλοδαπών Αρχών, με σκοπό την έκδοσή του.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης έπεσαν χτες το βράδυ πάνω σε μεταφορά ναρκωτικών, από αποθηκευτικό χώρο στην περιοχή της Κυψέλης. Τα μέλη της οργάνωσης εντοπίστηκαν αρχικά να φορτώνουν από τον αποθηκευτικό τους χώρο, υφασμάτινους σάκους σε φορτηγό αυτοκίνητο, για αυτό ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ το ακινητοποίησαν στους Αμπελόκηπους, όπου συνέλαβαν τον 36χρονο εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων, ο οποίος είχε και το ρόλο του υπεύθυνου για τη μεταφορά και διακίνηση των ναρκωτικών.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο φορτηγό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 7 σάκοι με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 149 κιλών και 600 γραμμαρίων.

Ο 39χρονος Τούρκος έφυγε από την αποθήκη για το σπίτι του, όπου και συνελήφθη.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και χώρους που διέμεναν οι κατηγορούμενοι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 15 κιλών και 170 γραμμαρίων,

• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

• 4 κινητά τηλέφωνα,

• ιδιόχειρες σημειώσεις,

• 2.960 ευρώ και

• το φορτηγό αυτοκίνητο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.