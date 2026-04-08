Ένταση και σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Βαρκελώνη, λίγο πριν τη σέντρα του μεγάλου αγώνα για το UEFA Champions League, ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Καθώς η αποστολή της Ατλέτικο Μαδρίτης κατευθυνόταν προς το Camp Nou για τον πρώτο προημιτελικό, ομάδα οπαδών των γηπεδούχων επιτέθηκε στο πούλμαν της ομάδας, πετώντας πέτρες και αντικείμενα.

Από την επίθεση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, με ένα από τα τζάμια του πούλμαν να σπάει. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών της αποστολής.

🔴⚪️ El Atlético ganó el acceso al estadio azulgrana sin problemas.



El bus rojiblanco entró escoltado por los mossos y por encima de la velocidad permitida para esquivar el lanzamiento de objetos.



En la vuelta de Copa quedó dañada una luneta lateral.



Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία για τα μέτρα ασφαλείας, ειδικά ενόψει ενός τόσο σημαντικού ευρωπαϊκού αγώνα.

Ο προπονητής της Ατλέτικο, Ντιέγκο Σιμεόνε, καταδίκασε τα επεισόδια, χαρακτηρίζοντάς τα «ντροπή».

Ωστόσο, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να στοχοποιείται το σύνολο των φιλάθλων της Μπαρτσελόνα.