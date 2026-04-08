Μια απίστευτη αποκάλυψη έρχεται στο φως από την Ουαλία, καθώς οι αρχές εντόπισαν μια τεράστια φυτεία κάνναβης μέσα στους τοίχους του Plas Glynllifon, της ιστορικής έπαυλης όπου κάποτε πραγματοποιήθηκε ο χορός για την ενθρόνιση του πρίγκιπα της Ουαλίας και νυν Βασιλιά Καρόλου.



Μια επιχείρηση της αστυνομίας στη βόρεια Ουαλία αποκάλυψε μια πραγματικότητα που θυμίζει σενάριο αστυνομικής ταινίας. Το Plas Glynllifon, ένα εμβληματικό νεοκλασικό μέγαρο του 19ου αιώνα, το οποίο περιλαμβάνεται στη λίστα των διατηρητέων κτιρίων κατηγορίας Grade I, είχε μετατραπεί σε μια υπερσύγχρονη μονάδα καλλιέργειας κάνναβης.

Η έφοδος της αστυνομίας και η «σοδειά» στον τελευταίο όροφο

Οι αστυνομικές αρχές, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας την περασμένη Τρίτη. Αυτό που αντίκρισαν οι αξιωματικοί ήταν μια τεράστια εγκατάσταση:

12 δωμάτια στον τελευταίο όροφο της έπαυλης είχαν μετατραπεί σε θερμοκήπια.

Εντοπίστηκε ένας τεράστιος αριθμός «αρκετά ώριμων φυτών».

Οι δράστες είχαν προχωρήσει σε παράνομη εκτροπή του δικτύου ηλεκτροδότησης και ύδρευσης για να συντηρήσουν την καλλιέργεια.

Το ακίνητο, αν και ιδιόκτητο, παραμένει ακατοίκητο τα τελευταία χρόνια, γεγονός που επέτρεψε στους καλλιεργητές να δρουν ανενόχλητοι κάτω από τη «μύτη» των αρχών.

Ένα κτίριο με «βασιλικό» παρελθόν

Η ειρωνεία της τύχης είναι ότι το Plas Glynllifon δεν είναι ένα τυχαίο σπίτι. Πρόκειται για ένα κτίριο με 102 δωμάτια, που κάποτε ανήκε στον Λόρδο Newborough.



Το 1969, η έπαυλη φιλοξένησε τον λαμπρό χορό για την ενθρόνιση του τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας και νυν Βασιλιά Καρόλου. Με αίθουσα χορού, τεράστια βιβλιοθήκη και έξι κελάρια κρασιών, το μέγαρο αποτελεί κόσμημα της βρετανικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Ωστόσο, μετά από μια σειρά αποτυχημένων επιχειρηματικών προσπαθειών να μετατραπεί σε πολυτελές ξενοδοχείο και χώρο δεξιώσεων, το κτίριο έπεσε σε παρακμή.



Τα τελευταία χρόνια, το Plas Glynllifon είχε γίνει αγαπημένος προορισμός για urban explorers, οι οποίοι εισέβαλαν παράνομα και ανέβαζαν βίντεο στα social media δείχνοντας το εσωτερικό του κτιρίου να σαπίζει από την υγρασία. Το 2024, το ακίνητο βγήκε ξανά προς πώληση έναντι 2 εκατομμυρίων λιρών, μετά από μια προσπάθεια ανακαίνισης που έμεινε στη μέση.

Τι λένε οι αρχές

Ο αστυνομικός διευθυντής Arwel Hughes δήλωσε στο BBC:



«Αποκαλύψαμε μια καλλιέργεια που εκτεινόταν σε 12 δωμάτια. Υπάρχει πολύ υλικό προς επεξεργασία και ψηφιακά πειστήρια που εξετάζουμε. Είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε συλλήψεις».



Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει συλλήψεις, όμως η αστυνομία παραμένει στο σημείο για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, σύμφωνα με την Telegraph.