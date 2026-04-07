Στην καρδιά της Ατλάντα, ένα θρησκευτικό φαινόμενο ανατρέπει τα δεδομένα. Ενώ οι έρευνες του Pew Research Center δείχνουν ότι οι νέοι 18-24 ετών απομακρύνονται από τον Χριστιανισμό, στην εκκλησία «2819» στην Ατλάντα συμβαίνει το αντίθετο: ουρές σχηματίζονται από τις 5:30 π.μ., με 6.000 πιστούς εβδομαδιαίως, από μόλις 200 το 2023.

Η συνταγή της επιτυχίας: Αλήθεια χωρίς φίλτρα

Ο πάστορας Philip Anthony Mitchell δεν προσφέρει «lifestyle» συμβουλές. Με ένταση, δάκρυα και μια «unpolished» προσέγγιση, κηρύττει τη Βίβλο χωρίς ωραιοποιήσεις. Το κοινό του είναι κυρίως νεαροί Αφροαμερικανοί, οι οποίοι διψούν για αυθεντικότητα.

Συντηρητικές Αξίες : Η εκκλησία τάσσεται κατά των εκτρώσεων και στηρίζει τον γάμο αποκλειστικά μεταξύ άνδρα και γυναίκας.

Ένα φαινόμενο που «σπάει» τα κοντέρ

Η απήχηση είναι τέτοια που πρόσφατη εκδήλωση συγκέντρωσε 40.000 άτομα, ξεπερνώντας τη χωρητικότητα του State Farm Arena. Παρά τις επικρίσεις για το σκληρό του ύφος, ο Mitchell επιμένει: «Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου».



Σε έναν κόσμο που αναζητά νόημα, η «2819» προσφέρει μια κοινότητα που συνδυάζει τη σύγχρονη κουλτούρα με την παραδοσιακή πίστη, αποδεικνύοντας ότι η θρησκεία μπορεί ακόμα να συγκινεί τη νέα γενιά, σύμφωνα με το AP.

