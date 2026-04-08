Μετά το Fuel Pass, σειρά παίρνει το νέο Market Pass, η ενίσχυση για αγορές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, που επανέρχεται με νέα μορφή και στόχο τη στήριξη χιλιάδων νοικοκυριών.

Αν και οι αρχικές εκτιμήσεις τοποθετούσαν τις πρώτες πληρωμές τον Σεπτέμβριο, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι στόχος είναι η καταβολή των χρημάτων να γίνει νωρίτερα, πιθανότατα μέσα στο καλοκαίρι.

Πώς θα λειτουργεί το νέο Market Pass

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου αγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ, ενώ η ενίσχυση θα δίνεται σε μορφή voucher, το οποίο οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν απευθείας στο κινητό ή στο email τους.

Το voucher θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ψηφιακά είτε εκτυπωμένο, για αγορές σε σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα ειδών πρώτης ανάγκης.

Η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου έχει επισημάνει ότι πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, καθώς δίνεται μεγαλύτερη ευελιξία στους δικαιούχους, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν χρήση του επιδόματος όποτε και όπου επιθυμούν.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το νέο Market Pass αφορά:

Δικαιούχους του Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Περίπου 210.000 νοικοκυριά

Αγορές τροφίμων και βασικών ειδών (εξαιρούνται καπνικά και τυχερά παιχνίδια)

Πόσα χρήματα θα λάβουν

Το βασικό ποσό της ενίσχυσης ξεκινά από 40 ευρώ τον μήνα και αυξάνεται ανάλογα με τα μέλη κάθε νοικοκυριού.

Παράλληλα, προβλέπεται καταβολή αναδρομικών, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το συνολικό ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι.

Ενδεικτικά:

240 ευρώ για 6 μήνες

480 ευρώ για 12 μήνες

720 ευρώ για 18 μήνες

960 ευρώ για 24 μήνες

έως 1.200 ευρώ για 30 μήνες

Ο πρώτος μήνας καταβολής θα είναι αυξημένος, καθώς θα περιλαμβάνει και τα αναδρομικά ποσά. Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να ξεκινήσει από το καλοκαίρι και μετά, με τις πληρωμές να γίνονται σε μηνιαία βάση και αυτόματα.

Η οριστικοποίηση των ποσών και του χρονοδιαγράμματος θα γίνει μέσω της σχετικής ΚΥΑ, η οποία αναμένεται να εκδοθεί εντός των επόμενων μηνών. Το νέο Market Pass φιλοδοξεί να ενισχύσει ουσιαστικά τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καλύπτουν βασικές ανάγκες σε τρόφιμα με μεγαλύτερη ευκολία.

Με την προσθήκη των αναδρομικών και την ευελιξία στη χρήση, το μέτρο αναμένεται να αποτελέσει σημαντική «ανάσα» για χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα.