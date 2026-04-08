Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να υποστηρίξουν μία μηχανική μελέτη για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης νέων μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων στην Ουγγαρία, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς μετά την επίσκεψή του στη Βουδαπέστη.

Η μελέτη θα επιτρέψει στην Ουγγαρία να προχωρήσει με την αγορά και κατασκευή έως και 10 μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επίσης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος, η ουγγρική ενεργειακή εταιρεία Mol Group αγόρασε αργό πετρέλαιο αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αμερικανικές εταιρείες.

Σύμφωνα επίσης με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, η Ουγγαρία σχεδιάζει να αγοράσει πυραυλικά συστήματα HIMARS αμερικανικής κατασκευής αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων.