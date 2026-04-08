Η Τουρκία κλιμακώνει τις επιχειρήσεις της κατά του ISIS, μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο Λεβέντ της Κωνσταντινούπολης, κοντά στο ισραηλινό προξενείο. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, οι τουρκικές αρχές πραγματοποίησαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε 34 επαρχίες, βάζοντας στο στόχαστρο δεκάδες υπόπτους για διασυνδέσεις με την τζιχαντιστική οργάνωση.

Η κινητοποίηση ήρθε μία ημέρα μετά το αιματηρό περιστατικό στην περιοχή του Μπεσίκτας, έξω από το συγκρότημα Yapı Kredi Plaza, όπου τρεις ένοπλοι που ταυτοποιήθηκαν ως μέλη του ISIS ενεπλάκησαν σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί, ενώ οι τρεις δράστες εξουδετερώθηκαν. Παράλληλα, μέχρι στιγμής έχουν τεθεί υπό κράτηση 11 πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση.

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε το εύρος της επιχείρησης, υπογραμμίζοντας ότι η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση και συντονισμένη σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανέφερε, η έρευνα εξελίχθηκε με τη συνεργασία των εισαγγελικών αρχών και των δυνάμεων ασφαλείας, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Τουρκίας κατά της τρομοκρατίας.

Dün İstanbul Levent’teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.



Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinesinde… — Akın Gürlek (@abakingurlek) April 8, 2026

Τουρκία: Επιχειρήσεις σε 34 επαρχίες μετά την επίθεση στο Λεβέντ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ακίν Γκιουρλέκ, οι ταυτόχρονες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλες και μικρότερες επαρχίες της Τουρκίας, μεταξύ των οποίων η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, η Αττάλεια, το Γκαζιαντέπ, ο Σαγγάριος, η Σαμψούντα, η Τραπεζούντα και τα Άδανα. Στο σύνολο των ερευνών, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 273 υπόπτων, ενώ 198 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση.

Η τουρκική κυβέρνηση παρουσιάζει την επιχείρηση ως μία από τις μεγαλύτερες συντονισμένες κινήσεις των τελευταίων ημερών κατά του ISIS. Το μήνυμα που εκπέμπεται από την Άγκυρα είναι ότι οι έρευνες δεν περιορίζονται μόνο στους δράστες της επίθεσης, αλλά επεκτείνονται και σε ευρύτερα δίκτυα που ενδέχεται να συνδέονται με την οργάνωση.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή έρχεται σε μία περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή και ενισχυμένων μέτρων ασφαλείας γύρω από διπλωματικούς στόχους στην Τουρκία.

Τουρκία και ISIS: Το μήνυμα της κυβέρνησης για «μηδενική ανοχή»

Ο Ακίν Γκιουρλέκ τόνισε ότι ο αγώνας της Τουρκίας κατά της τρομοκρατίας θα συνεχιστεί «με μηδενική ανοχή», στο πλαίσιο του στόχου για μια «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία», όπως τον έχει θέσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις κατά του ISIS θα συνεχιστούν με σχολαστικότητα και προσήλωση στο κράτος δικαίου.

Η δήλωση αυτή δείχνει ότι η τουρκική πλευρά επιδιώκει να αναδείξει την αποφασιστικότητά της τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Η αναφορά στην «μηδενική ανοχή» δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη επίθεση, αλλά και τη γενικότερη προσπάθεια αποδόμησης τρομοκρατικών πυρήνων που μπορεί να δρουν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους δύο τραυματισμένους αστυνομικούς, χαρακτηρίζοντάς τους ήρωες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της επίθεσης.

Τουρκία: Νέα ανησυχία για την ασφάλεια μετά την επίθεση κοντά στο ισραηλινό προξενείο

Η επίθεση στο Λεβέντ επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας στην Τουρκία, ειδικά σε μια περίοδο που οι διπλωματικές αποστολές και τα ευαίσθητα σημεία αστυνομεύονται εντατικά. Το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο ισραηλινό προξενείο προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην υπόθεση, αν και το βασικό στοιχείο που προβάλλεται από τις αρχές είναι η σύνδεση των δραστών με το ISIS.

Η επιχείρηση σε 34 επαρχίες δείχνει πως οι τουρκικές αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση όχι ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως πιθανή ένδειξη ευρύτερης δραστηριότητας. Για αυτό και η απάντηση ήταν ταχεία, πολυεπίπεδη και με πανεθνική εμβέλεια.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς οι ανακρίσεις των υπόπτων και η αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί θα δείξουν αν η επίθεση στο Λεβέντ ήταν μεμονωμένη ενέργεια ή μέρος μεγαλύτερου σχεδίου.