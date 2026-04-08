Αν και είχε μόνο 8 παίκτες στη διάθεσή της, η Μονακό νίκησε με 81-76 τη Βιλερμπάν στον γαλλικό εμφύλιο για την 36η αγωνιστική της Euroleague και παρέμεινε ζωντανή στη μάχη για είσοδο στα play-in.

Στην επιστροφή του Τζέιμς στη δράση, ήταν οι Οκόμπο και Στράζελ αυτοί που έκαναν τη διαφορά για τους Μονεγάσκους, οι οποίοι εξακολουθούν να παλεύουν παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία είχαν ως συνέπεια και την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη.

Έπειτα από ένα ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι ξέφυγαν στο δεύτερο και ήταν μπροστά με 46-36 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, διατηρώντας προβάδισμα δέκα πόντων και όταν ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος (64-54).

Η Βιλερμπάν κατάφερε να μειώσει σε 64-60 και στο 37′ ήταν στο -3 (74-71), η Μονακό όμως άντεξε και πήρε τη νίκη με 81-76, συνεχίζοντας την προσπάθειά της για μια θέση στη 10άδα, ώστε να διεκδικήσει στη συνέχεια την παρουσία της στα play off.

Κορυφαίοι, όπως προαναφέρθηκε, ο Οκόμπο με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ, 8 ασίστ και ο Στράζελ με 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 46-36, 64-54, 81-76