Περισσότερα από 10.000 εισιτήρια έχουν ήδη πωληθεί για τον αγώνα της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Ολυμπιακό, τον οποίο θα υποστηρίζουν οι Βούλγαροι λόγω του Σάσα Βεζένκοβ.

Οι Ισραηλινοί χρησιμοποιούν το γήπεδο της Σόφιας σαν έδρα τους λόγω των όσων γίνονται στη Μέση Ανατολή και το παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους» έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Βούλγαρους λόγω της παρουσίας του Βεζένκοβ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε στις δηλώσεις του ότι ο άσος του Ολυμπιακού ανυπομονεί για το παιχνίδι που θα γίνει μπροστά στους συμπατριώτες του και ο Βεζένκοβ τον επιβεβαίωσε μιλώντας στα ΜΜΕ της Βουλγαρίας.

«Είναι λίγο περίεργο, το ματς είναι ξεχωριστό για μένα, για όλους. Το να παίζεις μπροστά σε φίλους, συγγενείς, μπροστά σε ανθρώπους που δεν έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την EuroLeague ζωντανά και εμένα, είναι εκπληκτικό. Έρχονται παίκτες, έρχονται ομάδες, οι οποίες, για να μην κάνουν λάθος, δεν θα είχαν έρθει ποτέ στη Βουλγαρία αν αυτό δεν είχε συμβεί με τον Χάποελ. Ελπίζω να αυξηθεί το ενδιαφέρον για το μπάσκετ», είπε αρχικά ο Βεζένκοβ και συνέχισε.

«Θα είναι πιο συγκεκριμένη, δεν θα είναι η τυπική επίσκεψη, περιμένω να δω πώς θα είναι η αίθουσα, πώς θα γεμίσει. Ξέρω ότι θα νιώσω σαν στο σπίτι μου. Το ματς έχει μεγάλη σημασία, θα είναι μια μάχη, ένας πόλεμος και πρέπει να τον κερδίσουμε.

Προς το παρόν, τα πάμε καλά, αλλά η μορφή είναι τέτοια που μετά από μια εβδομάδα δεν έχει σημασία αν είσαι πρώτος ή τέταρτος, γιατί αρχίζουν τα πλέι οφ.

Είμαι σχεδόν 100% υγιής, μου αρέσει να παίζω όλα τα ματς. Ελπίζω να είμαι υγιής μέχρι το τέλος της σεζόν και να βοηθήσω την ομάδα. Θέλουμε να είμαστε πρώτοι, να τελειώσουμε τη σεζόν με επιτυχημένο τρόπο και να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Αλλά οι άλλες ομάδες το θέλουν, οπότε βήμα-βήμα».