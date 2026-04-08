Σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα γίνεται, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου, γιου της Θεανώς Φωτίου, ο οποίος έχασε αιφνίδια τη ζωή του σε ηλικία 49 ετών.
Η πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εμφανώς συγκινημένη στον αποχαιρετισμό του μονάκριβου γιου της ενώ συγκλονισμένοι ήταν ο γιος του και η σύντροφός του Μαρία.
Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα.
Παρόντες στην κηδεία ήταν, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Ρένα Δούρου, η Ραλλία Χρηστίδου, ο Γιάννης Μουζάλας, ο Στέφανος Τζουμάκας ενώ στεφάνια έστειλαν η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο ΣΥΡΙΖΑ κ.α.
Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί να καταθέσει χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας (iban: GR9201401420142002001000086).