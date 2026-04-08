Σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα γίνεται, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου, γιου της Θεανώς Φωτίου, ο οποίος έχασε αιφνίδια τη ζωή του σε ηλικία 49 ετών.

Η πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εμφανώς συγκινημένη στον αποχαιρετισμό του μονάκριβου γιου της ενώ συγκλονισμένοι ήταν ο γιος του και η σύντροφός του Μαρία.

Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα.

Παρόντες στην κηδεία ήταν, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Ρένα Δούρου, η Ραλλία Χρηστίδου, ο Γιάννης Μουζάλας, ο Στέφανος Τζουμάκας ενώ στεφάνια έστειλαν η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο ΣΥΡΙΖΑ κ.α.

Η Θεανώ Φωτίου με την οικογένειά της

Αλέξης Τσίπρας

Νικήτας Κακλαμάνης, Τόνια Αντωνίου Ευκλείδης Τσακαλώτος Γαβριήλ Σακελλαρίδης Ραλλία Χρηστίδου Ρένα Δούρου Πέττυ Πέρκα Αλέξης Χαρίτσης

Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί να καταθέσει χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας (iban: GR9201401420142002001000086).