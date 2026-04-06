Δύσκολες στιγμές βιώνει η βουλευτής του Νότιου Τομέα της Νέας Αριστεράς, Θεανώ Φωτίου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο μονάκριβος γιος της σε ηλικία μόλις 49 ετών. Ο Βασίλης Ρίζος υπέστη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ανακοπή. Είχε έναν γιο και ήταν πολιτικά δραστήριος στον χώρο της Αριστεράς. Ήταν αρχιτέκτων μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με bachelor από το Λονδίνο.

Είχε διακριθεί σε διεθνείς και πανελλαδικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ενώ από το γυμνάσιο εμπλεκόταν με κοινωνικές και πολιτικές διεκδικήσεις για το δημόσιο χώρο, όπως π.χ. για το Πάρκο Βενιζέλου, και αργότερα με ζητήματα που αφορούν το αστικό σχεδιασμό, την επανάχρηση κτιρίων και την αστική επίπλωση. Το 2018-2019 ήταν μέλος του οργανισμού «Ανάπλασης Αθήνας», υπεύθυνος του έργου ανάπλασης των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που ολοκληρώθηκε με τα τεύχη δημοπράτησής του το 2019. Είχε επίσης συνεργασία σε θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

«Τι μπορείς να πεις σε μια μάνα που χάνει το παιδί της; Χάνουν οι λέξεις το νόημά τους. Κουράγιο και δύναμη, Θεανώ μας», έγραψε σε ανάρτησή της η πρώην βουλευτής, Φωτεινή Βάκη, σε ανάρτησή της στο Facebook.

Η δημοτική παράταξη «Ανοιχτή πόλη», σε ανάρτησή της αναφέρει: «Η Ανοιχτή Πόλη αποχαιρετά συγκλονισμένη και με βαθιά θλίψη τον Βασίλη Ρίζο:

Η ξαφνική απώλεια του Βασίλη Ρίζου μας συγκλόνισε. Αρχιτέκτονας με διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλαδικούς διαγωνισμούς, αλλά και με πλατιές πολιτικές και κοινωνικές αναζητήσεις, ο Βασίλης είχε πλούσια δράση σε ζητήματα πόλης και αστικού σχεδιασμού, καθώς και στο χώρο της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ένας πραγματικός σύντροφος, με διεισδυτική κριτική σκέψη και αγωνιστικότητα, ο Βασίλης Ρίζος υπήρξε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και σταθερός συνοδοιπόρος με την Ανοιχτή Πόλη. Πάντα ευγενικός, πάντα κοντά μας με τις προτάσεις του, πάντα πρόθυμος να συνεισφέρει στον αγώνα για μια πιο δίκαιη και συμπεριληπτική πόλη.

Τα λόγια είναι φτωχά. Σύντροφοι σαν τον Βασίλη Ρίζο είναι πολύτιμοι και η απώλεια τους δυσβάσταχτη – ιδιαίτερα όταν συμβαίνει σε μια τόσο δημιουργική ηλικία. Η θλίψη μας είναι βαθιά. Ελάχιστη οφειλή μας, να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τη δημοκρατική και αλληλέγγυα πόλη για την οποία πάλεψε κι εκείνος.

Ευχόμαστε δύναμη στη μητέρα του Θεανώ Φωτίου και στέλνουμε τα θερμότερα συλλυπητήρια σε όλους τους οικείους του».