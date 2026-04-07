Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε σήμερα η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Θεανώ Φωτίου, μετά τον θάνατο του μονάκριβου γιου της, Βασίλη Ρίζου, σε ηλικία μόλις 49 ετών.

Γράφει η Θεανώ Φωτίου: «Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Βασίλη.

Η πολιτική κηδεία θα γίνει αύριο, Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, ώρα 12:30 μ.μ., στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο ΚΑΝ Ριτσώνας στις 16:30 μ.μ.

Ο γιος, Δημήτρης

Η μητέρα, Θεανώ

Η σύντροφος, Μαρία

Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας. IBAN: GR9201401420142002001000086».

Ο Βασίλης Ρίζος υπέστη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανακοπή. Είχε έναν γιο και ήταν πολιτικά δραστήριος στον χώρο της Αριστεράς. Ήταν αρχιτέκτονας μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με bachelor από το Λονδίνο.

Είχε διακριθεί σε διεθνείς και πανελλαδικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ενώ από το γυμνάσιο εμπλεκόταν με κοινωνικές και πολιτικές διεκδικήσεις για το δημόσιο χώρο, όπως π.χ. για το Πάρκο Βενιζέλου, και αργότερα με ζητήματα που αφορούν τον αστικό σχεδιασμό, την επανάχρηση κτιρίων και την αστική επίπλωση. Το 2018-2019 ήταν μέλος του οργανισμού «Ανάπλασης Αθήνας», υπεύθυνος του έργου ανάπλασης των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που ολοκληρώθηκε με τα τεύχη δημοπράτησής του το 2019. Είχε επίσης συνεργασία σε θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.