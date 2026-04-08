Πριν λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε η πρώτη, στην Ελλάδα, επιτυχής αντιμετώπιση TAVI-in-TAVI εκφυλισμένης αυτοεκπτυσσόμενης βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας CoreValve 31 mm, τοποθετημένη προ15ετίας. Με απλά λόγια, πρόκειται για την αντικατάσταση – αλλαγή της βαλβίδας που προϋπήρχε, με επεμβατικό τρόπο.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία» στην Γ´ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, έδρα «Αθηνά Ιωάννη Μαρτίνου», σε άντρα ασθενή ηλικίας 53 ετών, με την τεχνική BASILICA, λόγω υψηλού κινδύνου απόφραξης των στεφανιαίων αρτηριών και τοποθέτησης νέας βαλβίδας Myval 24,5 mm. Πρόκειται ουσιαστικά για την υβριδική αίθουσα του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου που κατασκευάστηκε από τη δωρεά του Εθνικού ευεργέτη, Αθανάσιου Μαρτίνου.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε υπό την Διεύθυνση του Πρύτανη και Καθηγητή Καρδιολογίας Γεράσιμου Σιάσου. Η Ομάδα που συμμετείχε και πραγματοποίησε την επέμβαση αποτελούνταν από τους : Εμμανουήλ Βαβουρανάκης, Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας, Κωνσταντίνος Καλογεράς, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Αναστάσιος Μαραθωνίτης, Καρδιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης, Ουρανία Κατσαρού, Επιμελήτρια Καρδιολόγος και Κάρμεν Μολντοβάν, Επικουρική Καρδιολόγος. Σημαντικότατη υπήρξε η συνεισφορά και από το σύνολο του προσωπικού του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου με προϊστάμενο τον Βάιο Τζορτζιώτη.

Ο Πρύτανης και Καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Σιάσος μιλώντας στο Newsbeast για την πρωτοποριακή αυτή επέμβαση καρδιάς δήλωσε: «Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών βρίσκεται μεταξύ των 100 καλύτερων Ιατρικών Σχολών σε παγκόσμιο επίπεδο με σπουδαίες διεθνείς διακρίσεις. Πρόκειται για άλλη μια πρωτοποριακή επέμβαση των επεμβατικών καρδιολόγων της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, που επιβεβαιώνει το πολύ υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επεμβάσεις οι οποίες γίνονταν μόνο σε μεγάλα ιατρικά κέντρα του εξωτερικού, γίνονται με μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας».