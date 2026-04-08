Η Τουρκία μπαίνει στη φετινή τουριστική περίοδο με εμφανή σημάδια πίεσης, καθώς οι τουρίστες εμφανίζονται πιο διστακτικοί μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εκπρόσωποι του κλάδου προειδοποιούν ότι η ξένη ζήτηση έχει αποδυναμωθεί, ενώ το αυξημένο κόστος μεταφορών και η αβεβαιότητα σκιάζουν τις προσδοκίες για το καλοκαίρι.

Οι επισημάνσεις αυτές έγιναν στο 4ο Συνέδριο Τουρισμού της Ένωσης Τουρκικών Ταξιδιωτικών Πρακτορείων, που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 8 Απριλίου στην Αττάλεια. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πορεία των κρατήσεων, οι νέες συνθήκες στην αγορά και οι επιπτώσεις που έχει η γεωπολιτική κρίση στην τουριστική βιομηχανία της χώρας.

Η εικόνα προκαλεί ανησυχία, ειδικά επειδή έρχεται αμέσως μετά από μια χρονιά-ρεκόρ για τον τουρισμό. Το 2025 η Τουρκία είχε καταγράψει έσοδα 65,2 δισ. δολαρίων και σχεδόν 64 εκατομμύρια επισκέπτες, επιδόσεις που δημιούργησαν μεγάλες προσδοκίες και για τη φετινή χρονιά.

Τουρκία και τουρίστες: Πού καταγράφεται η μεγαλύτερη πτώση

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν παράγοντες του κλάδου, οι κρατήσεις από την Ευρώπη προς την Τουρκία έχουν μειωθεί κατά περίπου 20% έως 25%, ενώ η ζήτηση από τη Μέση Ανατολή έχει σχεδόν παγώσει από την έναρξη της σύγκρουσης. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι τουρίστες αποφεύγουν να κλείσουν έγκαιρα τις διακοπές τους, προτιμώντας να περιμένουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.

Ο πρόεδρος της TÜRSAB, Φιρούζ Μπαγλικαγιά, δήλωσε ότι οι πρώιμες κρατήσεις δέχθηκαν ακυρώσεις περίπου 15% μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, εκτίμησε ότι το 2026 μπορεί να εξελιχθεί σε χρονιά κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, καθώς οι ταξιδιώτες θα αναβάλλουν τις αποφάσεις τους μέχρι να ξεκαθαρίσει το γεωπολιτικό τοπίο.

Από την πλευρά του, ο Μέτε Βαρντάρ της Jolly Tur σημείωσε ότι τα ξενοδοχεία εξακολουθούν να προσφέρουν εκπτώσεις έγκαιρης κράτησης που φτάνουν έως και το 40%, προσπαθώντας να συγκρατήσουν τη ζήτηση και να κρατήσουν ελκυστικό το τουριστικό προϊόν.

Τουρκία, τουρίστες και αυξημένο κόστος λόγω ενέργειας

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τουριστικός κλάδος στην Τουρκία είναι η αύξηση του κόστους των πτήσεων. Όπως υπογράμμισε ο Μπαγλικαγιά, οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου που συνδέονται με τη σύγκρουση έχουν ανεβάσει το κόστος των αερομεταφορών κατά περίπου 25%.

Αυτό δημιουργεί σοβαρή πίεση στους tour operators, οι οποίοι είχαν ήδη καθορίσει τις τιμές των πακέτων τους πριν ξεσπάσει η κρίση. Με άλλα λόγια, η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη όχι μόνο με λιγότερους ξένους τουρίστες, αλλά και με αυξημένο λειτουργικό βάρος για όσους προσπαθούν να στηρίξουν την αγορά.

Ο Τολγκά Κιλίτ από τον όμιλο Kilit ανέφερε ότι η ξένη ζήτηση, που στην αρχή του πολέμου είχε υποχωρήσει ακόμη και κατά 80%, έχει ανακάμψει εν μέρει, αλλά παραμένει περίπου 30% κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Πρόσθεσε επίσης ότι οι προγραμματισμένες αυξήσεις τιμών έχουν προς το παρόν παγώσει.

Τουρκία και τουρίστες: Η ελπίδα στρέφεται στην εσωτερική αγορά

Μπροστά σε αυτή τη δύσκολη εικόνα, η τουριστική βιομηχανία της Τουρκίας στρέφει πλέον την προσοχή της και στους εγχώριους τουρίστες. Οι εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η εσωτερική ζήτηση μπορεί να λειτουργήσει ως μερικό αντίβαρο στις απώλειες από το εξωτερικό.

Ο πρόεδρος της TÜRSAB κάλεσε τα ξενοδοχεία να επανεξετάσουν την τιμολογιακή τους πολιτική για τους Τούρκους ταξιδιώτες, ώστε να στηριχθεί η εσωτερική κίνηση. Την ίδια ώρα, εκτιμήθηκε ότι το ποσοστό των ντόπιων τουριστών στην κορύφωση της σεζόν μπορεί να αυξηθεί από περίπου 15% σε 22%.

Παράλληλα, οι φορείς του τουρισμού υποστηρίζουν ότι η κρατική βοήθεια των 60 δισ. λιρών είναι θετική, όμως δεν αρκεί από μόνη της. Όπως τονίζουν, χωρίς πρόσθετα μέτρα προώθησης και ενίσχυσης των πωλήσεων, αλλά και χωρίς στήριξη για να μην μετακινηθούν οι charter πτήσεις σε ανταγωνιστικούς προορισμούς, η πίεση θα παραμείνει έντονη.

Ο επικεφαλής της Ένωσης Ξενοδόχων της Αττάλειας, Καν Καβάλογλου, σημείωσε ότι αν η κρίση συνεχιστεί, ίσως χρειαστούν και πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις, όπως μείωση του ΦΠΑ, ώστε να ανακουφιστεί η αγορά από τα προβλήματα ρευστότητας.

Η συμφωνία εκεχειρίας δύο εβδομάδων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δημιουργεί μια μικρή ελπίδα ότι το κλίμα μπορεί να βελτιωθεί. Ωστόσο, για την ώρα η Τουρκία βλέπει τους τουρίστες να κινούνται πιο επιφυλακτικά και τη φετινή σεζόν να ξεκινά με πολύ περισσότερη αβεβαιότητα απ’ ό,τι θα περίμενε μετά από μια χρονιά ιστορικών επιδόσεων.