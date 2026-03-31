Η Τουρκία μπαίνει στην τουριστική σεζόν του 2026 με βαριά σκιά τον παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ροκανίζει τις κρατήσεις και εκτοξεύει τα κόστη. Παρά τη γεωγραφική απόσταση των μεγάλων προορισμών από τα μέτωπα, η «ψυχολογία του πολέμου» αρχίζει να φαίνεται στα νούμερα και στα ταμεία των επιχειρήσεων.

Οι πρώτες ενδείξεις είναι ανησυχητικές: οι αφίξεις ξένων τουριστών στην Τουρκία μειώθηκαν τον Φεβρουάριο κατά 2,1% σε ετήσια βάση, στα 2,13 εκατ., ενώ στο πρώτο δίμηνο του 2026 καταγράφεται οριακή αύξηση μόλις 0,7%, με 4,37 εκατ. διεθνείς επισκέπτες. Την ίδια στιγμή, οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες καθυστερούν να κλείσουν διακοπές, με τις κρατήσεις «τελευταίας στιγμής» να κυριαρχούν και τους tour operators να κινούνται πλέον «στα τυφλά» ως προς τη ζήτηση.

Τουρισμός στην Τουρκία υπό την απειλή του πολέμου

Παρότι τα τουρκικά θέρετρα του Αιγαίου, της Αττάλειας και η Κωνσταντινούπολη βρίσκονται μακριά από τις ζώνες σύγκρουσης, ο παράγοντας «ασφάλεια» έχει γίνει καθοριστικός για τον μέσο Ευρωπαίο τουρίστα. Όπως σημειώνει ο Γιγίτ Γκεργκίν, εκπρόσωπος της Ένωσης Επαγγελματιών Διευθυντών Ξενοδοχείων (POYD) στην Αλικαρνασσό, «οι άνθρωποι δεν αγοράζουν πια μόνο διακοπές, αλλά ασφάλεια, σταθερότητα και εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα», περιγράφοντας μια διάχυτη στάση «wait and see» στις βασικές αγορές.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι, σε αγορές που παραδοσιακά αποφάσιζαν σε βραχύ ορίζοντα, καταγράφονται πλέον επιβράδυνση, προσοχή και ακόμη και ακυρώσεις, με αποτέλεσμα η έναρξη της σεζόν να χαρακτηρίζεται «καθόλου ομαλή» από τους ανθρώπους του κλάδου. Η ψυχολογική απόσταση μεταξύ του χάρτη και της εικόνας του «πολέμου στη γειτονιά» αποδεικνύεται μικρότερη απ’ όσο θα ήθελε ο τουρκικός τουρισμός, επηρεάζοντας την αντίληψη βασικών αγορών της Δυτικής Ευρώπης.

Πέρα από τη ζήτηση, ο κλάδος δέχεται ισχυρό πλήγμα και από την πλευρά του κόστους, με τους ξενοδόχους να κάνουν λόγο για «διπλή μέγγενη» κόστους – τιμών. Ο Γκιργκίν προειδοποιεί ότι τα λειτουργικά έξοδα αυξάνονται, η πίεση στις τιμές μεγαλώνει και ο ανταγωνισμός με άλλους μεσογειακούς προορισμούς σκληραίνει, τη στιγμή που η γενικότερη αναταραχή στην περιοχή, σύμφωνα και με προειδοποιήσεις της EBRD, τείνει να επιβραδύνει την ανάπτυξη και να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι επαγγελματίες του τουρισμού ζητούν στοχευμένα μέτρα στήριξης: ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και ελάφρυνση των εργοδοτικών βαρών, ώστε να αποτραπεί κύμα λουκέτων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τονίζουν ότι η απλή προτροπή προς τους ξενοδόχους να «αντέξουν» δεν επαρκεί, όταν η αβεβαιότητα από τη Μέση Ανατολή συνδυάζεται με πιο σφιχτές διεθνείς αγορές χρήματος και με πιεσμένες τράπεζες που κλείνουν τις στρόφιγγες, όπως φάνηκε και από τις πρόσφατες, αν και επιτυχημένες, αλλά στενότερου περιθωρίου αναχρηματοδοτήσεις συνδικών δανείων τουρκικών ομίλων.

Στο φόντο αυτό, η πορεία της σεζόν του 2026 θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά και για τη συνολική ανθεκτικότητα της οικονομίας της Τουρκίας, που βλέπει το τουριστικό συνάλλαγμα να απειλείται σε μια στιγμή γεωπολιτικής και χρηματοπιστωτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή.