Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τη Γερμανία, καθώς μια ημέρα γιορτής και παιχνιδιού μετατράπηκε σε λουτρό αίματος, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μια 21χρονη μητέρα, το βρέφος της και ένα 16χρονο κορίτσι έχασαν τη ζωή τους με τον πιο φρικτό τρόπο, όταν ένα τεράστιο δέντρο ξεριζώθηκε και τους καταπλάκωσε. Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, όταν ένα τοπικό κέντρο για νέες μητέρες διοργάνωσε το παραδοσιακό κυνήγι πασχαλινών αυγών σε δασική περιοχή. Περίπου 50 άτομα —ανάμεσά τους έγκυες γυναίκες, νέες μητέρες και μικρά παιδιά— περιπλανιούνταν ανάμεσα στα δέντρα αναζητώντας τα κρυμμένα δώρα, μέσα σε κλίμα χαράς.



Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες αποδείχθηκαν μοιραίες. Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή προκάλεσαν την πτώση μιας μελιάς ύψους 30 μέτρων. Το δέντρο έπεσε με ορμή στο έδαφος, συνθλίβοντας τέσσερα άτομα που δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν. Η 21χρονη μητέρα, που είχε πάει στο δάσος για να περάσει μια όμορφη μέρα με το μωρό της, και η 16χρονη κοπέλα άφησαν την τελευταία τους πνοή στο σημείο. Μια ακόμη 18χρονη κοπέλα δίνει τη δική της μάχη στο νοσοκομείο, φέροντας σοβαρότατα τραύματα στη σπονδυλική στήλη. Οι εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα αποτυπώνουν το μέγεθος του δράματος: Πολύχρωμα πασχαλινά αυγά σκορπισμένα στο χώμα, δίπλα σε λευκά σεντόνια που κάλυπταν τις σορούς των θυμάτων. Μια εικόνα που «παγώνει» το αίμα και αναδεικνύει την τραγική κατάληξη μιας εκδήλωσης που είχε ως στόχο τη διασκέδαση των νέων οικογενειών.



Μετά την τραγωδία με τους τρεις νεκρούς σε δασική έκταση στο Σατρούπχολμ, κοντά στο Φλένσμπουργκ, έρχονται στο φως λεπτομέρειες για το σημείο του δυστυχήματος. Ο Chris Freise, διευθυντής των δασικών υπηρεσιών της περιοχής, δήλωσε στη FAZ σήμερα ότι η μελιά επρόκειτο να κοπεί φέτος το φθινόπωρο. «Πρόκειται για ένα απίστευτα τραγικό δυστύχημα που μας έχει συγκλονίσει όλους», ανέφερε ο Freise, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο με την ομάδα του από την Κυριακή.

Το δέντρο βρισκόταν σε μια δασική έκταση περίπου 500 στρεμμάτων, όπου ορισμένα δέντρα είναι ψηλότερα από σπίτια. Η συγκεκριμένη μελιά είχε σημανθεί για κοπή, όπως και πολλά άλλα δέντρα εκεί, στο πλαίσιο μιας «τακτικής αραίωσης» του δάσους και όχι για λόγους ασφαλείας. Η διαδικασία αυτή γίνεται για τη σωστή ανάπτυξη του δάσους, ώστε ορισμένα δέντρα να έχουν περισσότερο χώρο. Το πότε ακριβώς γίνεται η αραίωση εξαρτάται από παράγοντες όπως ο καιρός, η κατάσταση του εδάφους, η διαθεσιμότητα εργατών και οι κανονισμοί προστασίας της φύσης.

«Παρακαλούμε μην πηγαίνετε στο δάσος όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι»

Ο Freise δεν ήταν σε θέση να δώσει ακριβείς πληροφορίες για την κατάσταση της συγκεκριμένης μελιάς τη στιγμή της πτώσης. Τόνισε ωστόσο ότι «στο δάσος υπάρχουν πάντα ξερά ή άρρωστα δέντρα», αλλά πρόσθεσε πως «ακόμα και τα υγιή δέντρα μπορεί να πέσουν όταν οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί». Όπως εξήγησε, η πτώση δέντρων ή κλαδιών είναι μέρος της φύσης και τα δάση δεν μπορούν ποτέ να γίνουν απόλυτα «ασφαλή για την κυκλοφορία». Η βασική του συμβουλή είναι: «Παρακαλούμε μην μπαίνετε στο δάσος όταν υπάρχουν θυελλώδεις άνεμοι».

Une adolescente de 16 ans, une jeune maman de 21 ans et son bébé de 10 mois sont morts ce dimanche 5 avril au cours d'une chasse aux œufs de Pâques, à Satrupholm, en Allemagne.

Την Κυριακή του Πάσχα, η Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε προβλέψει ριπές ανέμου μεταξύ 55 και 65 χιλιομέτρων την ώρα για τον βορρά. Ο Freise χαρακτήρισε το συμβάν ως μια «τραγική αλυσίδα άτυχων περιστάσεων». Εκείνη την ημέρα, περίπου 50 ένοικοι και συνοδοί από μια κοντινή δομή φιλοξενίας βρίσκονταν στο δάσος για το έθιμο της αναζήτησης πασχαλινών αυγών. Ένα δέντρο ύψους περίπου 30 μέτρων έπεσε πάνω στην ομάδα, πιθανότατα λόγω των ανέμων, όπως σημει΄πωνει δημοσίυεμα της Faz.net

