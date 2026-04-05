Το κεντρικό σημείο διέλευσης μεταξύ του Λιβάνου και της Συρίας παραμένει κλειστό σήμερα μετά την προειδοποίηση του Ισραήλ για επικείμενο πλήγμα, μία ημέρα έπειτα από τους νέους φονικούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός εναντίον του νότιου Λιβάνου.

«Εξαιτίας της χρήσης του συνοριακού περάσματος Μασνάα από τη Χεζμπολάχ για στρατιωτικούς σκοπούς και για να περνούν λαθραία υλικό μάχης, ο ισραηλινός στρατός σκοπεύει να διεξαγάγει πλήγματα εναντίον του στο άμεσο μέλλον», έγραψε χθες Σάββατο το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ Αβιχάι Αντραΐ, καλώντας τους κατοίκους να φύγουν από την περιοχή.

Πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Λιβάνου στη Μασνάα δήλωσε στο AFP ότι «σε εξέλιξη βρίσκεται η εκκένωση αυτού του συνοριακού περάσματος μετά την ισραηλινή απειλή».

Στη συριακή πλευρά των συνόρων οι μεθοριακές εγκαταστάσεις ήταν ουσιαστικά έρημες σήμερα τα ξημερώματα, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP, ο οποίος είδε μόνο μερικούς φρουρούς.

Ο διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Γενικής Αρχής Συνόρων και Τελωνείων της Συρίας, ο Μάζεν Αλούς, δήλωσε ότι αυτό το συνοριακό πέρασμα – το οποίο στη Συρία αποκαλείται Ζντέιντετ Γιαμπούς—χρησιμοποιείται «αποκλειστικά για πολιτικούς σκοπούς και δεν χρησιμοποιείται για κανέναν στρατιωτικό σκοπό».

«Με δεδομένες τις προειδοποιήσεις που κυκλοφορούν και λόγω της ανησυχίας για την ασφάλεια των ταξιδιωτών, η κυκλοφορία σε αυτό το συνοριακό πέρασμα θα ανασταλεί προσωρινά μέχρι να εκλείψουν οι πιθανοί κίνδυνοι», πρόσθεσε.

Ζωτικής σημασίας εμπορική οδός

Το συνοριακό πέρασμα Μασνάα είναι μια ζωτικής σημασίας εμπορική οδός και για τις δύο χώρες και η κύρια χερσαία πύλη του Λιβάνου προς την υπόλοιπη περιοχή. Ο Λίβανος και η Συρία συνδέονται με έξι επίσημα συνοριακά περάσματα, αλλά υπάρχουν επίσης δεκάδες παράνομα σημεία διέλευσης και άτυπες διαδρομές.

Το Ισραήλ είχε ήδη βομβαρδίσει το Μασνάα το 2024 στη διάρκεια του προηγούμενου πολέμου με τη Χεζμπολάχ, προκαλώντας προβλήματα στη διασυνοριακή κυκλοφορία επί εβδομάδες προτού οι λιβανικές και συριακές αρχές ολοκληρώσουν τα έργα αποκατάστασης.

Χθες Σάββατο σημειώθηκαν νέοι, φονικοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον του Λιβάνου.

Η χώρα σύρθηκε στον πόλεμο στις 2 Μαρτίου όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν που σκότωσε τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Έκτοτε το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο, δηλώνοντας ότι στοχοθετεί το σιιτικό κίνημα, ενώ πραγματοποιεί και χερσαίες επιχειρήσεις.

Συνολικά έχουν σκοτωθεί 1. 422 άνθρωποι, ανάμεσά τους 126 παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των λιβανικών αρχών, ενώ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.

Ο ισραηλινός στρατός έχει χάσει 11 στρατιώτες, ενώ τρεις Ινδονήσιοι κυανόκρανοι της προσωρινής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) σκοτώθηκαν στα τέλη Μαρτίου.

Χθες το βράδυ ο στρατός του Ισραήλ έδωσε εντολή τους κατοίκους του Κφαρ Χάτα, στον νότιο Λίβανο, να εκκενώσουν την πόλη η οποία βρίσκεται 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα, καθώς επίκεινται πλήγματα. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν ανθρώπους να φύγουν από την πόλη πεζή, όπως και μεγάλα μποτιλιαρίσματα.