Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι θα χτυπούν όλες τις αμερικανικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή, ως αντίποινα στις επιθέσεις που έγιναν στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν. Παράλληλα, Κίνα και Πακιστάν παρουσίασαν σχέδιο 5 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου.

Πιο αναλυτικά, οι Φρουροί ανακοίνωσαν ότι οι επιθέσεις ξεκινούν από 1η Απριλίου, σημειώνοντας:

«Αγνοήσατε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις μας σχετικά με την ανάγκη να σταματήσουν οι επιχειρήσεις και σήμερα, ως αποτέλεσμα των τρομοκρατικών επιθέσεων που πραγματοποιήσατε εσείς και οι Ισραηλινοί σύμμαχοί σας, έχασαν τη ζωή τους αρκετοί Ιρανοί πολίτες. Δεδομένου ότι βασικό ρόλο στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των στόχων διαδραματίζουν αμερικανικές εταιρείες πληροφορικής και τεχνητής νοημοσύνης, ως αντίδραση σε αυτές τις τρομοκρατικές επιχειρήσεις, από εδώ και στο εξής οι κύριοι φορείς που εμπλέκονται ουσιαστικά σε τρομοκρατικές επιχειρήσεις θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι μας».

Επιπλέον, τα κρατικά ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης δημοσίευσαν έναν κατάλογο αμερικανικών επιχειρήσεων που αναμένεται να χτυπηθούν.

Την ώρα που ο πόλεμος κλιμακώνεται, η Κίνα και το Πακιστάν κατάρτισαν σχέδιο 5 σημείων για την «αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής».

Αυτό προέκυψε από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Κίνας και του Ισλαμαμπάντ.

Το σχέδιο αναφέρει:

Τερματισμός των εχθροπραξιών: Και οι δύο χώρες κάλεσαν για την άμεση παύση των εχθροπραξιών και την καταβολή μέγιστων προσπαθειών για την αποτροπή της εξάπλωσης της σύγκρουσης. Πρέπει επίσης να αποσταλεί ανθρωπιστική βοήθεια στις περιοχές που έχουν πληγεί από τον πόλεμο.

Ειρηνευτικές συνομιλίες: Με θέμα την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την εθνική ανεξαρτησία και την ασφάλεια του Ιράν και των χωρών της περιοχής – οι συνομιλίες θα πρέπει να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν.

Ασφάλεια μη στρατιωτικών στόχων: Οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το Πακιστάν και η Κίνα κάλεσαν όλα τα μέρη να σταματήσουν κάθε επίθεση εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων.

Ναυτιλιακές διαδρομές: Το Στενό του Ορμούζ, μαζί με άλλες σημαντικές θαλάσσιες οδούς, πρέπει να διασφαλιστεί και όλα τα πλοία που το χρησιμοποιούν να προστατεύονται.

Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών: Η Κίνα και το Πακιστάν κάλεσαν από κοινού να ενισχυθεί η υπεροχή του ΟΗΕ και να βρεθεί μια λύση με βάση τον Χάρτη του Οργανισμού.

Ενισχύεται η βρετανική παρουσία στη Μέση Ανατολή

Το Sky News έγραψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος και ο υπουργός Άμυνας του κατέκριναν τους συμμάχους των ΗΠΑ και ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο για τη στάση στον πόλεμο.

Έτσι, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι αποφάσισε την αποστολή επιπλέον βρετανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη, αποφάσισε το Ηνωμένο Βασίλειο να αναπτύξει το σύστημα πυραύλων αεροπορικής άμυνας Sky Sabre στη Σαουδική Αραβία και να παρατείνει τη δράση των βρετανικών μαχητικών αεροσκαφών Typhoon στο Κατάρ.