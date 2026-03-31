Καθώς οι σειρήνες για πυραυλικές επιθέσεις ηχούσαν στο Ισραήλ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, χιλιάδες πολίτες έλαβαν μηνύματα που υποτίθεται ότι προέρχονταν από τον στρατό, προτρέποντάς τους να κατεβάσουν μια πλαστή εφαρμογή για καταφύγια — η οποία στην πραγματικότητα υπέκλεπτε πλήθος προσωπικών δεδομένων. Άλλοι έλαβαν μηνύματα που έγραφαν: «Ο Νετανιάχου είναι νεκρός. Ο θάνατος σας πλησιάζει… φύγετε από την Παλαιστίνη πριν σας καταστρέψουν οι ιρανικοί πύραυλοι». Αυτά τα μηνύματα, σύμφωνα με ειδικούς κυβερνοασφάλειας, είναι η ορατή πλευρά ενός ευρύτατου ψηφιακού πολέμου που διεξάγεται στα βάθη του διαδικτύου μεταξύ του Ιράν, του Ισραήλ, των ΗΠΑ και των υποστηρικτών τους.



Μπορεί να χρησιμοποιούν πληκτρολόγια αντί για τουφέκια, αλλά οι Ιρανοί χάκερ θεωρούνται πλέον από τους πιο ετοιμοπόλεμους «στρατιώτες» της Τεχεράνης.

Η στρατηγική του Ιράν: Τρία επίπεδα επιθέσεων

Το Ιράν έχει επενδύσει βαριά στη διάσπαση των αμερικανικών και ισραηλινών τειχών προστασίας (firewalls), χωρίζοντας τους πράκτορές του σε τρία επίπεδα:

: Οι πιο έμπειροι, που ελέγχονται απευθείας από τους Φρουρούς της Επανάστασης και το Υπουργείο Πληροφοριών. Πληρεξούσιοι (Proxies) & Εργολάβοι : Ημι-αυτόνομες ομάδες και κυβερνοεγκληματίες που παρέχουν τη δυνατότητα στην Τεχεράνη να αρνείται την εμπλοκή της.

(Proxies) & : Ημι-αυτόνομες ομάδες και κυβερνοεγκληματίες που παρέχουν τη δυνατότητα στην Τεχεράνη να αρνείται την εμπλοκή της. Εθελοντές Hacktivists: Ομάδες που κινητοποιούνται για λόγους ιδεολογίας.

Τα πλήγματα και οι στόχοι

Οι ιρανικές επιχειρήσεις έχουν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες:

: Μια αμερικανική εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας (προμηθευτής του NHS) δέχθηκε τη «σημαντικότερη πολεμική κυβερνοεπίθεση κατά των ΗΠΑ», με αποτέλεσμα το κλείδωμα 200.000 συσκευών και την αναβολή χειρουργείων. Kash Patel : Η ομάδα «Handala» ισχυρίστηκε ότι παραβίασε το προσωπικό email του διευθυντή του FBI , δημοσιεύοντας προσωπικές φωτογραφίες.

: Η ομάδα «Handala» , δημοσιεύοντας προσωπικές φωτογραφίες. Υποδομές: Επιθέσεις σε πολωνικό κέντρο πυρηνικών ερευνών και υποκλοπή email πολιτικών στην Αλβανία.

Η αντίδραση Ισραήλ και ΗΠΑ

Παρά την πρόοδο του Ιράν, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ διαθέτουν ανώτερες επιθετικές ικανότητες. Στο παρελθόν έχουν καταφέρει στρατηγικά πλήγματα, όπως:

Το κακόβουλο λογισμικό Stuxnet που καθυστέρησε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Την πρόσφατη τύφλωση των ιρανικών συστημάτων επικοινωνίας από τις ΗΠΑ πριν από αεροπορικές επιδρομές.

Την παραβίαση σχεδόν όλων των καμερών κυκλοφορίας στην Τεχεράνη από το Ισραήλ, καθώς και τη μαζική αποστολή μηνυμάτων σε Ιρανούς μέσω εφαρμογής προσευχής, ενθαρρύνοντας την αυτομόληση.

Αδυναμίες και Προοπτικές

Ενώ το Ιράν θεωρείται τεχνικά λιγότερο εξελιγμένο από τη Ρωσία ή την Κίνα, χρησιμοποιεί τον κυβερνοχώρο ως έναν φθηνό τρόπο ασύμμετρου πολέμου. Στοχεύει στην ψυχολογική τρομοκρατία και τη συλλογή πληροφοριών για τον εντοπισμό πυραυλικών στόχων, όπως αναφέρει το άρθρο του Financial Times.