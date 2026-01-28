Μια εικόνα του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου να χρησιμοποιεί κινητό με το «ματάκι» της κάμερας καλυμμένο με ταινία έχει προκαλέσει την περιέργεια του κόσμου αλλά και πολλά ερωτήματα. Είναι γνωστό ότι οι κάμερες των τηλεφώνων μπορούν να χακαριστούν και να χρησιμοποιηθούν για κατασκοπεία.

Πολλοί είναι αυτοί που ρωτούν αν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, μιας χώρας με πρόσβαση σε κρίσιμο λογισμικό κατασκοπείας και καταπολέμησης του hacking, πρέπει να καλύπτει με ταινία το τηλέφωνό του, πόσο ασφαλείς είναι άραγε οι απλοί πολίτες; Το Ισραήλ είναι γνωστό για τις επιδόσεις σε θέματα που αφορούν στον κυβερνοχώρο και την κυβερνοασφάλεια. Από το σαμποτάζ των συσκευών επικοινωνίας της Χεζμπολάχ που οργάνωσε η Μοσάντ, από τους βομβητές που εκρήγνυνται, μέχρι τα χακαρισμένα walkie-talkie και κινητά τηλέφωνα, καθώς και το spyware Pegasus που είναι ικανό να παρακολουθεί εξ αποστάσεως οποιοδήποτε smartphone, η λίστα είναι μεγάλη.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξακολουθεί να αισθάνεται την ανάγκη να καλύψει την κάμερα του τηλεφώνου του. Πρόσφατες φωτογραφίες της καλυμμένης κάμερας του τηλεφώνου του Νετανιάχου έχουν προκαλέσει την περιέργεια του κόσμου, αλλά και πολλά ερωτήματα. Αν ο πρωθυπουργός μιας χώρας που διαθέτει τρομερές δυνατότητες στον τομέα του κυβερνοχώρου δεν νιώθει ασφαλής και ενδέχεται το τηλέφωνό του να μπορεί να χακαριστεί, πώς μπορεί ο απλός πολίτης να παραμείνει ήσυχος ότι κάποιος «Μεγάλος Αδελφός» δεν τον κατασκοπεύει μέσω του ίδιου του κινητού του;

Όπως έγραψε ένας χρήστης του διαδικτύου, «Αν κάποιος σαν τον Νετανιάχου, περιτριγυρισμένος από τη Σιν Μπετ, τη Μοσάντ και υπηρεσίες στρατιωτικής κλίμακας αντικατασκοπείας, περπατάει τριγύρω με μια καλυμμένη κάμερα σε μια συσκευή που ήδη λειτουργεί με ιδιόκτητο λογισμικό. Αν οι ελίτ που ελέγχουν τα κράτη δεν εμπιστεύονται τα δικά τους τηλέφωνα, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι τα δικά σας είναι ασφαλή;» «Γιατί ο Νετανιάχου έχει καλύψει με ταινία την κάμερα του τηλεφώνου του; Τι είναι αυτό που τον ανησυχεί; Επίσης, αν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αισθάνεται την ανάγκη να το κάνει, τότε τι σημαίνει αυτό για τον μέσο άνθρωπο;», ρώτησε ο επενδυτής και influencer Μάριο Ναουφάλ στο X. Θυμηθείτε, μιλάμε για το Ισραήλ, του οποίου η Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοχώρου χειρίστηκε πάνω από 26.000 περιστατικά στον κυβερνοχώρο το 2025.

Ενώ δεν γνωρίζουμε τον ακριβή λόγο για τον οποίο ο Νετανιάχου κρατά την κάμερα του τηλεφώνου του καλυμμένη, γνωρίζουμε ότι οι κάμερες των κινητών τηλεφώνων μπορούν να χακαριστούν και να λειτουργήσουν εξ αποστάσεως χωρίς τη γνώση του κατόχου. Η διαδικασία είναι γνωστή ως camfecting. Η ιρανική ομάδα χάκερ Handala είχε ισχυριστεί νωρίτερα τον Ιανουάριο ότι είχε παραβιάσει το τηλέφωνο της πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Ayelet Shaked, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της με στρατιωτική στολή, με την οικογένειά της, σε κοινωνικές εκδηλώσεις και σε συναντήσεις εργασίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του YNet News.

Η Handala είχε επίσης ισχυριστεί ότι είχε αποκτήσει πρόσβαση στο τηλέφωνο του προσωπάρχη του Νετανιάχου, Tzachi Braverman, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι υπήρξαν αναφορές στα αραβικά μέσα ενημέρωσης για το ηχογραφημένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου εν μέσω ισχυρισμών για hacking. Τι είναι λοιπόν το camfecting; Πώς μπορούν οι άνθρωποι να προστατεύσουν τις συσκευές τους από το camfecting; Και είναι αυτός ο λόγος που ο πρωθυπουργός ενός κράτους γνωστού για την ικανότητά του στην κυβερνοασφάλεια καλύπτει την κάμερα του τηλεφώνου του;

Τί είναι το Camfecting – Hacking σε κάμερες κινητών τηλεφώνων

Το Camfecting είναι μια μορφή κυβερνοεπίθεσης κατά την οποία οι χάκερ έχουν πρόσβαση εξ αποστάσεως και ελέγχουν την κάμερα μιας συσκευής, όπως μια κάμερα web υπολογιστή ή μια κάμερα κινητού τηλεφώνου, χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση του κατόχου. Ο στόχος είναι συνήθως η μυστική παρακολούθηση, επιτρέποντας στους εισβολείς να καταγράφουν φωτογραφίες, βίντεο ή ήχο για διάφορους κακόβουλους σκοπούς, όπως κατασκοπεία, εκβιασμό και εκβιασμό, μεταξύ άλλων. Η επίθεση πραγματοποιείται συχνότερα με τη «μόλυνση» μιας συσκευής με κακόβουλο λογισμικό, όπως ένα Trojan που μεταμφιέζεται ως νόμιμο λογισμικό, ένα συνημμένο email ή μια κακόβουλη εφαρμογή ή λήψη.

Μόλις εγκατασταθεί, το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να ενεργοποιήσει σιωπηλά την κάμερα, μερικές φορές παρακάμπτοντας ή απενεργοποιώντας κάθε είδους ενδείξεις που κανονικά αναγγέλλουν τη χρήση της κάμερας. Όπως εξηγεί η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Norton, «το camfecting συμβαίνει όταν οι κυβερνοεγκληματίες έχουν πρόσβαση στην κάμερα μιας συσκευής χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση του χρήστη» και «οι κυβερνοεγκληματίες χρησιμοποιούν κυρίως κακόβουλο λογισμικό, ιδιαίτερα Trojans Απομακρυσμένης Πρόσβασης (RAT), για να χακάρουν κάμερες web». Το Camfecting αναδείχθηκε ως σημαντική απειλή για την κυβερνοασφάλεια τη δεκαετία του 2010, καθώς όλο και περισσότεροι φορητοί υπολογιστές ήταν εξοπλισμένοι με ενσωματωμένες web-κάμερες.