«Επιτρέψτε μου να πω, νικήσαμε», είπε σε συλλαλητήριο στο Κεντάκι στις 11 Μαρτίου. «Νομίζω ότι κερδίσαμε», δήλωσε στον νότιο χλοοτάπητα του Λευκού Οίκου στις 20 Μαρτίου. «Κερδίσαμε αυτόν τον πόλεμο. Ο πόλεμος έχει κερδηθεί», είπε στο Οβάλ Γραφείο στις 24 Μαρτίου. «Κερδίζουμε τόσο πολύ», υποσχέθηκε σε δείπνο ανέλιξης κεφαλαίων στις 25 Μαρτίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να κηρύσσει νίκη στο Ιράν. Αλλά το να το λες ξανά και ξανά δεν το κάνει αλήθεια.



Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιμένει ότι η στρατιωτική του εκστρατεία στη Μέση Ανατολή είναι ιστορική επιτυχία, ο κόσμος ετοιμάζεται για σύγκρουση που συνεχίζει να εξαπλώνεται και μπορεί να προκαλέσει χάος στην παγκόσμια οικονομία. Ο πόλεμος αυτός εξελίσσεται στην απόλυτη δοκιμασία για τη στρατηγική που ακολουθεί ο Τραμπ εδώ και δεκαετίες: τη δημιουργία ενός αφηγήματος, την αυθαίρετη βάπτισή του ως «αλήθεια» και την επίμονη επιβολή του στον κόσμο.



Αυτή η προσέγγιση, που βασίζεται στη «δύναμη της θετικής σκέψης» και την «ειλικρινή υπερβολή», αποδείχθηκε αποτελεσματική στις επιχειρήσεις και την τηλεόραση, αλλά στον πόλεμο με το Ιράν φαίνεται να προσκρούει σε έναν τοίχο. Όπως επισημαίνουν αναλυτές, οι Αμερικανοί πολίτες δυσκολεύονται να πειστούν, καθώς ο πρόεδρος αδυνατεί να προσδιορίσει τι ακριβώς σημαίνει «νίκη» ή ποιος είναι ο τελικός στόχος της παρουσίας τους εκεί.



Έναν μήνα μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, ο Τραμπ βρίσκεται σε δεινή θέση. Η σύγκρουση έχει ήδη κοστίσει 13 ζωές Αμερικανών και δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς ωστόσο το ιρανικό καθεστώς να δείχνει σημάδια υποχώρησης. Αντιθέτως, η Τεχεράνη προκάλεσε παγκόσμια ενεργειακή κρίση κλείνοντας τα Στενά του Ορμούζ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος είναι ήδη μη δημοφιλής, ενώ μια πιθανή χερσαία εισβολή θα επιδείνωνε ακόμα περισσότερο το πολιτικό κλίμα, καθώς δεν υπάρχει ορατή στρατηγική εξόδου.



Η βιογράφος του Τραμπ, Γκουέντα Μπλερ, υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος βρήκε επιτέλους έναν αντίπαλο που δεν μπορεί να κάμψει με τη φήμη του. Το Ιράν διαθέτει τη δική του ισχυρή κουλτούρα και το δικό του αφήγημα, δημιουργώντας μια σύγκρουση μεταξύ δύο πλευρών που προσπαθούν να επιβάλουν η καθεμία τη δική της «πραγματικότητα».



Πολιτικοί επιστήμονες, όπως ο Λάρι Τζέικομπς, χαρακτηρίζουν το Ιράν ως το «Βατερλώ» του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η μυθολογία που τον περιβάλλει καταρρέει. Η έλλειψη σχεδιασμού και η υποτίμηση των συνεπειών οδηγούν τις ΗΠΑ βαθύτερα σε ένα τέλμα που απειλεί να πλήξει ανεπανόρθωτα την οικονομία και το διεθνές κύρος της χώρας.



Παρά τις προσπάθειες του Λευκού Οίκου να παρουσιάσει την κατάσταση ως έναν προσωπικό θρίαμβο του Τραμπ, το «μοντέλο της μυθοπλασίας» που υπηρέτησε ο ίδιος επί δεκαετίες φαίνεται τώρα να μετατρέπεται σε ένα θανατηφόρο δράμα με απρόβλεπτες γεωπολιτικές συνέπειες, όπως σημειώνει το άρθρο του Guardian.