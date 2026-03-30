Η Ισπανία κλείνει τον εναέριο χώρο της σε αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετέχουν σε επιθέσεις εναντίον του Ιράν, προχωρώντας ένα βήμα πέρα από την προηγούμενη άρνησή της για χρήση των κοινών στρατιωτικών βάσεων, όπως ανέφερε η ισπανική εφημερίδα El País τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, επικαλούμενη στρατιωτικές πηγές.

Η απαγόρευση χρήσης του εναέριου χώρου, που αναγκάζει τα στρατιωτικά αεροσκάφη να παρακάμπτουν την Ισπανία, μέλος του ΝΑΤΟ, δεν ισχύει για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, προσθέτει η El País.

Το ισπανικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

«Αυτή η απόφαση αποτελεί συνέχεια της ήδη ληφθείσας απόφασης της ισπανικής κυβέρνησης να μην συμμετάσχει ούτε να συνεισφέρει σε έναν πόλεμο που ξεκίνησε μονομερώς και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας, Κάρλος Κουέρπο, σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser, όταν ερωτήθηκε αν η απόφαση να κλείσει ο εναέριος χώρος της Ισπανίας θα μπορούσε να επιδεινώσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, ήταν ένας από τους πιο έντονους επικριτές των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τες «απερίσκεπτες» και «παράνομες».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει απειλήσει με περικοπή του εμπορίου με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησης χρήσης των ισπανικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο.