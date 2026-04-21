Μια προσωπική και ιδιαίτερα συγκινητική αποκάλυψη έκανε ο Akyla λίγο πριν την αναχώρηση της ελληνικής αποστολής για τη Eurovision 2026, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της ελληνικής αποστολής στην ΕΡΤ1.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος μίλησε για το «μυστικό» γούρι που θα τον συνοδεύει στη σκηνή, αποκαλύπτοντας πως πρόκειται για ένα αντικείμενο που φέρει τη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Όπως ανέφερε, η εμβληματική ηθοποιός αποτελούσε για εκείνον πηγή έμπνευσης από πολύ μικρή ηλικία, κάτι που δίνει ακόμη πιο συναισθηματικό χαρακτήρα στην επιλογή του.

Η αναφορά αυτή προσθέτει μια νοσταλγική και βαθιά προσωπική διάσταση στη φετινή ελληνική συμμετοχή, η οποία ήδη ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό της concept.

Ο Akyla ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή της Eurovision 2026 με το τραγούδι «Ferto», έχοντας στο πλευρό του ένα δυνατό δημιουργικό team και μια σκηνική παρουσία που συνδυάζει θεατρικότητα και σύγχρονη αισθητική. Πλέον, όπως φαίνεται, θα έχει μαζί του και ένα κομμάτι από την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, που λειτουργεί ως προσωπικό φυλαχτό ενόψει της μεγάλης βραδιάς.

Η ελληνική αποστολή αναχωρεί με υψηλές προσδοκίες, με τον Akyla να δείχνει έτοιμος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, έχοντας δίπλα του –έστω και συμβολικά– ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα της ελληνικής καλλιτεχνικής κληρονομιάς.