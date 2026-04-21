Σάρκα και οστά αναμένεται να πάρει στη σκηνή της Eurovision 2026 η πρωτότυπη ιδέα του Akyla, με τον Έλληνα εκπρόσωπο να μεταφέρει ένα εντυπωσιακό «βιντεοπαιχνίδι» μπροστά στο ευρωπαϊκό κοινό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast στο πλευρό του καλλιτέχνη θα βρεθούν συνολικά τέσσερα άτομα, με την παρουσία της ηθοποιού Παρθένας Χοροζίδου να ξεχωρίζει. Η γνωστή ηθοποιός θα έχει κομβικό ρόλο στην ελληνική συμμετοχή, καθώς θα υποδυθεί τη μητέρα του Akyla σε μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή του τραγουδιού, όπου ο ίδιος απευθύνεται σε εκείνη.

Τη σκηνική εικόνα συμπληρώνουν ο ηθοποιός και χορευτής Χρήστος Νικολάου, στενός συνεργάτης του Φωκά Ευαγγελινού, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στις σκηνές μαζί με τη «μητέρα», καθώς και δύο ακόμη χορευτές. Μάλιστα, ένας από αυτούς θα ενσαρκώνει έναν συμβολικό ρόλο, εμφανιζόμενος ως άγαλμα, ενισχύοντας τη θεατρικότητα του concept.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια της ελληνικής εμφάνισης υπογράφει για ακόμη μία χρονιά ο Φωκάς Ευαγγελινός, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει storytelling, performance και σύγχρονη αισθητική εμπνευσμένη από τον κόσμο του gaming.

Το ελληνικό τραγούδι «Ferto» εξακολουθεί να καταγράφει δυναμική πορεία στα στοιχήματα, διατηρώντας θέση μέσα στην πρώτη πεντάδα των προβλέψεων για τον μεγάλο τελικό. Στην κορυφή των προγνωστικών βρίσκεται η Φινλανδία, ενώ ακολουθούν η Γαλλία, η Δανία και η Αυστραλία, με την Ελλάδα να συμπληρώνει την πεντάδα.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική αποστολή, η πρώτη ομάδα αναχωρεί για τη Βιέννη την 1η Μαΐου, καθώς οι επίσημες πρόβες για τις χώρες του πρώτου ημιτελικού ξεκινούν στις 2 Μαΐου.

Η δεύτερη ομάδα, στην οποία συμμετέχουν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης για την παρουσίαση του διαγωνισμού, θα ταξιδέψει στις 8 Μαΐου.

Μετά από τη σχετική κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης, ο Akyla θα ανέβει στη σκηνή τέταρτος στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Μαΐου, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.