Με ανάρτησή του στα social media ο Εβάν Φουρνιέ έριξε το καρφί του για τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος σε δηλώσεις του για τον Σάσα Βεζένκοβ είχε κάνει λόγο για βοήθεια από τους διαιτητές.

«Όλοι οι κυριαρχικοί guards κάνουν πολλά περισσότερα. Ευτυχώς η ομάδα του είναι στο νούμερο 1 και αυτός παίζει εξαιρετικά χωρίς να χρειάζεται να κάνει πολλά. Επίσης παίρνει έξτρα βοήθεια από τους «πορτοκαλί», καλό γι’ αυτόν. Δεν νομίζω ότι έχει δει ποτέ double team», ήταν τα λόγια του Αμερικανού γκαρντ του Παναθηναϊκού για τον Βούλγαρο φόργουορντ του Ολυμπιακού.

Λόγια που δεν άρεσαν στον Φουρνιέ, ο οποίος έκανε το σχόλιό του μέσω ανάρτησης στα social media. «Το να μιλάς υποτιμητικά για κάποιον δεν σε κάνει καλύτερο», έγραψε ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στα play off.

Αντίπαλος που μπορεί να είναι ο Παναθηναϊκός, αν χάσει απόψε (21/4) από τη Μονακό και διεκδικήσει την είσοδο στα play off με αντίπαλο Μπαρτσελόνα ή Ερυθρό Αστέρα.