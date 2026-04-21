Ο Αμερικανός γκαρντ αναγνώρισε πως θεωρεί τον Βούλγαρο φόργουορντ ως τον κορυφαίο παίκτη της φετινής EuroLeague, ωστόσο στάθηκε και στον ρόλο που έχει στον Ολυμπιακό, επισημαίνοντας ότι συχνά ευνοείται από τις αποφάσεις των διαιτητών.

Η τοποθέτησή του έγινε μέσω σχολίου κάτω από ανάρτηση του «Basket News», η οποία αφορούσε την επιρροή του Σιλβέιν Φρανσίσκο στη Ζάλγκιρις και του Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ναν άφησε να εννοηθεί ότι, πέρα από την αναμφισβήτητη αγωνιστική του αξία, ο Βεζένκοβ φαίνεται να απολαμβάνει και μια επιπλέον «στήριξη» από τους διαιτητές.

«Όλοι οι κυριαρχικοί guards κάνουν πολλά περισσότερα. Ευτυχώς η ομάδα του είναι στο νούμερο 1 και αυτός παίζει εξαιρετικά χωρίς να χρειάζεται να κάνει πολλά.

Επίσης παίρνει έξτρα βοήθεια από τους “πορτοκαλί”, καλό γι’ αυτόν. Δεν νομίζω ότι έχει δει ποτέ double team».