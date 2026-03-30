Ένας άνδρας που κέρδισε 167,3 εκατομμύρια δολάρια στο Powerball φαίνεται πως δεν μπορεί να ξεφύγει από το εγκληματικό του παρελθόν, καθώς συνελήφθη για τρίτη φορά από τότε που έγινε εκατομμυριούχος κερδίζοντας το τζάκποτ.

Ο 51χρονος, Τζέιμς Φάρθινγκ, από το Κεντάκι κατηγορείται ότι διέρρηξε κατοικία στο Λέξινγκτον το περασμένο Σαββατοκύριακο, αφαιρώντας περίπου 12.000 δολάρια σε μετρητά, ένα ποσό που θεωρείται ελάχιστο σε σχέση με τα τεράστια κέρδη του από το λαχείο. Σύμφωνα με τις Αρχές, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη δράση του, ενώ φέρεται να διέφυγε με τη μαύρη Porsche του.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα και, κατά τον έλεγχο του οχήματός του, βρέθηκαν ποσότητες μαριχουάνας. Ο Φάρθινγκ συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση και μεταφέρθηκε στο κέντρο κράτησης της κομητείας Φαγιέτ. Πρόκειται για την τρίτη σύλληψή του μέσα σε περίπου έναν χρόνο, από τότε που κέρδισε το τεράστιο τζάκποτ τον Απρίλιο, μαζί με τη μητέρα του και τη σύντροφό του. Μάλιστα, λίγες μόλις ημέρες μετά τη μεγάλη νίκη του, είχε συλληφθεί στη Φλόριντα, κατηγορούμενος ότι επιτέθηκε σε πελάτη ξενοδοχείου και κλότσησε αστυνομικό που επιχείρησε να παρέμβει.

Kentucky Powerball winner, James Farthing, was arrested on second degree burglary and marijuana possession charges in Lexington. https://t.co/cTtI0SC8t0 — wvlt (@wvlt) March 30, 2026

Παράλληλα, είχε παραβιάσει τους όρους της αποφυλάκισής του, καθώς ταξίδεψε εκτός Κεντάκι χωρίς να ενημερώσει τον επιτηρητή του. Τον Φεβρουάριο βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, αυτή τη φορά για εκφοβισμό ατόμου που συμμετείχε σε νομική διαδικασία. Σύμφωνα με καταγγελία, φέρεται να πίεσε γυναίκα να καταναλώσει ουσία, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν και όπλο με ναρκωτικά.

Ο ίδιος αναμένεται να δικαστεί τον Απρίλιο για την υπόθεση αυτή, ενώ αντιμετωπίζει και άλλες ανοιχτές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και κατηγορία για εγκατάλειψη ύστερα από τροχαίο. Το ποινικό του παρελθόν είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του σε φυλακές, με παρουσία σε τουλάχιστον 25 σωφρονιστικά ιδρύματα. Η εμπλοκή του με τον νόμο ξεκίνησε από νεαρή ηλικία, με αδικήματα που κυμαίνονται από κλοπές έως επικίνδυνη οδήγηση.

Παρά το γεγονός ότι έγινε εκατομμυριούχος μέσα σε μία νύχτα, η συμπεριφορά του φαίνεται να παραμένει ίδια, προκαλώντας εντύπωση και ερωτήματα για το αν η ξαφνική οικονομική άνοδος μπορεί πράγματι να αλλάξει τη ζωή κάποιου με τόσο βαθιά ριζωμένο παραβατικό παρελθόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.