Η Ουκρανία ανοίγει ένα νέο γεωπολιτικό μέτωπο, αυτή τη φορά όχι στο πεδίο της μάχης με τη Ρωσία, αλλά στα παλάτια και τα επιχειρησιακά κέντρα ασφαλείας του Περσικού Κόλπου. Μέσα σε λίγες ημέρες, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας με Σαουδική Αραβία και Κατάρ, ενώ βρέθηκε και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, «πουλώντας» ουκρανική τεχνογνωσία στην αντιαεροπορική άμυνα και στην αντιμετώπιση ιρανικών drones. Το μήνυμα από το Κίεβο είναι σαφές: η χώρα δεν είναι μόνο αποδέκτης ασφάλειας, αλλά νέος «δωρητής» ασφαλείας σε μια περιοχή που φλέγεται από τον πόλεμο με το Ιράν.

Την ώρα που η Τεχεράνη εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους και drones, και οι χώρες του Κόλπου στηρίζονται σε πανάκριβες δυτικές πλατφόρμες όπως τα PAC-3 για να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο τους, η Ουκρανία προβάλλει την πολεμική της εμπειρία ως φθηνότερη, ευέλικτη και δοκιμασμένη στην πράξη λύση. Από τη ρωσική εισβολή και μετά, το Κίεβο έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο «εργαστήριο» αντιαεροπορικής άμυνας και αντι-drone επιχειρήσεων, με χιλιάδες πραγματικές αναχαιτίσεις σε συνθήκες ολοκληρωτικού πολέμου.

Ουκρανία – Περσικός Κόλπος: Εξαγωγή πολεμικής τεχνογνωσίας

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, πάνω από 200 ειδικοί στην αντιμετώπιση drones έχουν ήδη σταλεί σε Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ και Κατάρ, ενώ άλλοι περίπου 30 κατευθύνονται προς την Ιορδανία και το Κουβέιτ. Οι ομάδες αυτές εκπαιδεύουν τα τοπικά επιτελεία σε τακτικές εντοπισμού, διασύνδεσης αισθητήρων και πιο «έξυπνων» αναχαιτίσεων, ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση από υπερ-κοστοβόρα δυτικά συστήματα.

Η δεκαετής αμυντική συμφωνία που ανακοίνωσε ο Ζελένσκι με το Κατάρ περιλαμβάνει αμοιβαία επωφελή συνεργασία στον τομέα της άμυνας, με προοπτική για μελλοντικά συμβόλαια, τεχνολογικές συμπράξεις και επενδύσεις. Αντίστοιχα, η συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία περιγράφεται από το Κίεβο ως «θεμέλιο» για νέες συμβάσεις και για την αναβάθμιση του διεθνούς ρόλου της Ουκρανίας ως παρόχου ασφάλειας σε τρίτες χώρες.

Ουκρανία και Περσικός Κόλπος απέναντι στα ιρανικά drones

Στο Αμπού Ντάμπι, ο Ζελένσκι μίλησε για «σαφή κατανόηση» του τρόπου με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί η προστασία του ουρανού και των κρίσιμων υποδομών των Εμιράτων, μέσα από την ενσωμάτωση της ουκρανικής εμπειρίας. Η πολιτική αυτή δίνει στα κράτη του Κόλπου πρόσβαση σε τεχνογνωσία που μέχρι χθες βρισκόταν αποκλειστικά στα επιτελεία του ΝΑΤΟ, αλλά και ένα επιπλέον αντίβαρο απέναντι στην ιρανική απειλή.

Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ Αντρίι Σίμπιχα τόνισε ότι το Κίεβο βρίσκεται ένα βήμα πριν από την οριστικοποίηση των συμφωνιών ασφαλείας με τα ΗΑΕ και το Κατάρ, με στόχο την από κοινού αντιμετώπιση των ιρανικών επιθέσεων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ουκρανία επιδιώκει να μην χαθεί η διεθνής προσοχή στον δικό της πόλεμο, υπογραμμίζοντας ότι οι κρίσεις στο ουκρανικό μέτωπο και στη Μέση Ανατολή «είναι αλληλένδετες».

Νέα σφαίρα επιρροής Ουκρανίας στον Περσικό Κόλπο

Η κίνηση του Κιέβου να μετατρέψει την εμπειρία του από τη ρωσική εισβολή σε εξαγώγιμο «προϊόν» ασφαλείας αναδιατάσσει τις ισορροπίες στον Περσικό Κόλπο. Για τις μοναρχίες του Κόλπου, η Ουκρανία δεν είναι πλέον απλώς μια μακρινή «ζώνη σύγκρουσης», αλλά ένας εταίρος που προσφέρει πρακτικές λύσεις σε πραγματικές απειλές, ιδίως σε ό,τι αφορά drones και προστασία κρίσιμων υποδομών.

Ταυτόχρονα, η Ουκρανία επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τις σχέσεις της με τις χώρες αυτές και στο ενεργειακό επίπεδο, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν έχει ήδη προκαλέσει ρήγματα στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου και πιέσεις στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Σε αυτό το νέο γεωπολιτικό σκηνικό, η ουκρανική διπλωματία επιδιώκει να αποδείξει ότι το Κίεβο δεν είναι απλώς «γραμμή άμυνας της Δύσης» απέναντι στη Ρωσία, αλλά και κρίσιμος παράγοντας στα αρχιτεκτονήματα ασφάλειας της Μέσης Ανατολής.