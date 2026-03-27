Σοκ προκαλεί ένα διπλό έγκλημα στη Φλόριντα, όπου ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του και έναν άνδρα που θεωρούσε εραστή της, πριν βουτήξει στη θάλασσα με τα ρούχα του, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο 64χρονος Τζέσε Σκοτ Έλις κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγό του, Στέισι Έλις Μέισον, με την οποία ήταν παντρεμένος επί 13 χρόνια, καθώς και τον συνάδελφό της, Ντάνι Όουλι, έξω από τη δημόσια βιβλιοθήκη της κομητείας Indian River, στο Βέρο Μπιτς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο θύματα,που εργάζονταν και οι δύο στην τοπική αυτοδιοίκηση, φέρονται να είχαν αναπτύξει σχέση, κάτι που οδήγησε στο αιματηρό περιστατικό. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που η γυναίκα έφτασε με το αυτοκίνητό της και μπήκε στο όχημα του συναδέλφου της. Λίγα λεπτά αργότερα, ο δράστης εμφανίστηκε στο σημείο, οπλισμένος με ημιαυτόματο όπλο τύπου AR-15, και άνοιξε πυρ προς το όχημα, πυροβολώντας επανειλημμένα.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Ντέιβιντ Κάρεϊ, χαρακτήρισε το περιστατικό «έγκλημα πάθους», τονίζοντας ότι πρόκειται για στοχευμένη επίθεση που συνδέεται με προσωπική διαμάχη και όχι για τυχαία πράξη βίας. «Ήταν μια υπόθεση μεταξύ τριών ανθρώπων, που φαίνεται να σχετίζεται με μια ερωτική σχέση και την αντίδραση του συζύγου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο Έλις φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο και λίγο αργότερα εντοπίστηκε να περπατά προς την παραλία South Beach Park. Μάρτυρας τον είδε να βουτάει στη θάλασσα ντυμένος και ειδοποίησε τις αρχές. Όταν διασώστες έφτασαν στο σημείο, ο άνδρας αρνήθηκε βοήθεια και έδωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν, καθώς τότε δεν γνώριζαν ότι επρόκειτο για καταζητούμενο. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να πνίγηκε, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες στη θάλασσα με τη χρήση σκαφών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γάμος του ζευγαριού αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα τους τελευταίους μήνες, με το ενδεχόμενο χωρισμού ή διαζυγίου να βρίσκεται στο τραπέζι, ενώ φέρονται να προετοίμαζαν και την πώληση του σπιτιού τους. Την ίδια στιγμή, συγγενείς των θυμάτων δίνουν διαφορετικές εκδοχές. Η κόρη του δράστη, εμφανώς συντετριμμένη, δήλωσε ότι «δεν της έχει μείνει καμία οικογένεια», ενώ η μητέρα του Όουλι αρνήθηκε ότι ο γιος της διατηρούσε ερωτική σχέση με τη γυναίκα, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονταν στη βιβλιοθήκη για επαγγελματικούς λόγους.

Οι αρχές αποκάλυψαν επίσης ότι ο δράστης είχε αναζητήσει «επαγγελματικές υπηρεσίες» και είχε συγκεντρώσει πληροφορίες πριν το έγκλημα, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Έλις καταζητείται για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού εκ προμελέτης, αδίκημα που μπορεί να επισύρει ακόμη και τη θανατική ποινή εάν εντοπιστεί ζωντανός. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.