Συγκλονίζει η ιστορία μιας γυναίκας από τη Βόρεια Καρολίνα η οποία αγνοούνταν για 24 χρόνια και επανενώθηκε με την κόρη της κάτω από δραματικές συνθήκες.

Η Μισέλ Χάντλι Σμιθ είχε εξαφανιστεί στις 9 Δεκεμβρίου 2001, αφήνοντας πίσω τον σύζυγό της και τα τρία παιδιά της, ενώ βρισκόταν σε ένα κατάστημα K-Mart στη Μαρτίνσβιλ της Βιρτζίνια, κάνοντας τα ψώνια των Χριστουγέννων. Το όχημά της δεν βρέθηκε ποτέ και η ίδια δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι.

Ο σύζυγός της την ανέφερε ως αγνοούμενη λίγες ημέρες αργότερα, ενώ οι τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές αρχές συμμετείχαν τις επόμενες δεκαετίες στις προσπάθειες ανεύρεσής της. Παρά τις εκκλήσεις και τα φυλλάδια που διανεμήθηκαν τότε στην περιοχή, η τύχη της παρέμενε άγνωστη για 24 χρόνια.

Η στιγμή που βρέθηκε

Η 63χρονη σήμερα Σμιθ βρέθηκε τελικά στις 20 Φεβρουαρίου στη Βόρεια Καρολίνα, έπειτα από μια ανώνυμη πληροφορία που έλαβαν οι Αρχές για την υπόθεσή της.

Το γραφείο του σερίφη ανέφερε ότι η Σμιθ δήλωσε πως είχε φύγει από την οικογένειά της με δική της θέληση, επικαλούμενη «συνεχιζόμενα οικογενειακά προβλήματα».

Η Σμιθ ήταν 38 ετών όταν εξαφανίστηκε και πέρασε τα επόμενα χρόνια ζώντας απομονωμένη σε ένα τροχόσπιτο κοντά στα σύνορα της Νότιας Καρολίνας, ενώ οι γείτονές της αναφέρουν ότι «βρισκόταν εκεί μόνη της για χρόνια».

Η παλιά εκκρεμότητα και η αγκαλιά με την κόρη της

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου, η Σμιθ χρειάστηκε να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου για κατηγορία οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ (DWI) που αφορούσε τον Νοέμβριο του 2001. Για το περιστατικό ενημερώθηκε από τις Αρχές η κόρη της, η οποία επέλεξε να παρευρεθεί για να τη στηρίξει.

Αμέσως μετά την εμφάνισή της στο δικαστήριο, έσπευσε να αγκαλιάσει δακρυσμένη την κόρη της, Αμάντα Χάντλι, με την οποία δεν είχε καμία επαφή από τη στιγμή της εξαφάνισής της.

Σήμερα προσπαθεί να επανορθώσει και να αποκαταστήσει τη σχέση με την κόρη της και την οικογένεια που εγκατέλειψε πριν από δύο δεκαετίες. «Η κόρη μου με έχει συγχωρήσει. Είμαστε σε επαφή, οπότε αφήστε με ήσυχη», δήλωσε σε τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Η Σμιθ αφέθηκε με εγγύηση 2.000 δολαρίων και η επόμενη ακρόασή της έχει προγραμματιστεί για τις 23 Απριλίου, σύμφωνα με το foxnews.com.