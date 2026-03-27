Όταν ο Γκρεγκ Ντέιλι βρέθηκε άστεγος σε νεαρή ηλικία, το να γίνει επιτυχημένος επιχειρηματίας φάνταζε αδύνατο. Το 2001, σε ηλικία 19 ετών, κοιμόταν όπου μπορούσε στη Μινεάπολη, είτε σε καναπέδες φίλων είτε στο πάτωμα κουζινών, καθώς δεν είχε χρήματα για ενοίκιο και δυσκολευόταν να βρει σταθερή εργασία.

Παρά τις δυσκολίες, η επιχειρηματικότητα ήταν στο DNA του. «Ο παππούς μου πουλούσε σκούπες από ένα βαν», θυμάται ο Ντέιλι, ο οποίος έκανε ταξίδια μαζί του ως μικρό παιδί. «Οι επιχειρήσεις τρέφουν τις οικογένειες», λέει, αναγνωρίζοντας τη σημασία της επιχειρηματικής δραστηριότητας από νεαρή ηλικία. Παρά τα μαθήματα που πήρε από τον παππού του, ο Ντέιλι μεγάλωσε σε μια δύσκολη οικογενειακή κατάσταση. Οι γονείς του ήταν χωρισμένοι και τον μεγάλωσε η μητέρα του.

Όταν ήταν 10 ετών, ο παππούς του πέθανε, αφήνοντας τη μητέρα του να φροντίσει τέσσερα παιδιά, πουλώντας ρούχα και κοσμήματα για να επιβιώσουν.

Από τη δημοσιογραφία στο ψηφιακό marketing

Η αλλαγή στη ζωή του ήρθε όταν γνώρισε τη σύζυγό του σε μια εκκλησία στο Κολοράντο, η οποία τον ενέπνευσε να συνεχίσει τις σπουδές του.

Το 2008 επέστρεψε στο πανεπιστήμιο, σπουδάζοντας δημοσιογραφία στο «Metropolitan State University» του Ντένβερ. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του εκεί, ο Ντέιλι ξεκίνησε να εργάζεται σε μια τοπική εφημερίδα. Λίγα χρόνια αργότερα, καθώς η έντυπη δημοσιογραφία στις ΗΠΑ παρήκμαζε λόγω της ανόδου των smartphones και του διαδικτύου, μετακόμισε στην Αγγλία για να παρακολουθήσει ένα διετές πρόγραμμα δημιουργικής γραφής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. «Άρχισα να σκέφτομαι πώς θα μπορούσα να γράφω για επιχειρήσεις», λέει.

Με την επιστροφή του στις ΗΠΑ, ξεκίνησε την καριέρα του στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ, εστιάζοντας σε εταιρείες και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, ιδρύοντας την εταιρεία «Science in Advertising» στο Ντένβερ.

«Η αποτυχία είναι πάντα επιλογή»

Η εταιρεία εξυπηρετεί από μεγάλες επιχειρήσεις της λίστας Fortune 500 μέχρι μικρά οικογενειακά καταστήματα, βοηθώντας τα να προβάλλονται ψηφιακά σε πλατφόρμες όπως Google, Facebook και Instagram.

«Ήταν τρομακτικό όταν ξεκινήσαμε, είχαμε έξι έως οκτώ μήνες αποταμιεύσεων», θυμάται. «Ήμουν χάλια, συνέχεια έκλαιγα. Αλλά αντί να αγνοήσω τον φόβο, τον χρησιμοποίησα: η αποτυχία είναι πάντα επιλογή». Αυτή η φιλοσοφία παραμένει κεντρική στην εταιρεία και την ομάδα του, σύμφωνα με το BBC, βοηθώντας τους να διαχειρίζονται τον κίνδυνο και να περιορίζουν τη ζημία όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως σχεδιάζονται.

Η επιχείρηση έχει πετύχει και έχει αναπτύξει το πελατολόγιό της. Ο Ντέιλι δηλώνει ιδιαίτερα υπερήφανος που υποστηρίζει μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις όπως αυτές της μητέρας και του παππού του: «Μου αρέσει να τους βλέπω επιτυχημένους, γιατί αυτό είμαι και εγώ. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Από εκεί προέρχομαι».