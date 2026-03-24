Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα σε τροχαίο δυστύχημα στην Αρεκίπα, στο νότιο Περού, όταν μίνι βαν συγκρούστηκε με φορτηγό σε τμήμα του οδικού δικτύου, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν οι αρχές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το δυστύχημα έγινε στην περιφέρεια του μικρού χωριού Σαν Αντόνιο δε Τσούκα, 1.100 και πλέον χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Λίμα, και σε αυτό ενεπλάκη βαρύ όχημα με πινακίδες Βραζιλίας.

Trágico accidente accidente de tránsito se registró en el kilómetro 178 de la vía Arequipa-Puno, específicamente en el sector de Imata, perteneciente al distrito de San Antonio de Chuca. pic.twitter.com/Rd9O0zS2KR — Marco Antonio Barrueto Chavez (@MarcoAn42551200) March 23, 2026

«Καταμετρούμε 13 αποβιώσαντες» μετά τη σύγκρουση, δήλωσε στο AFP ο Ουάλτερ Οπόρτο, διευθυντής της υπηρεσίας υγείας των περιφερειακών αρχών στην Αρεκίπα.

Se eleva a 11 la cifra de fallecidos en el trágico accidente ocurrido entre un camión y una miniván en la vía Arequipa–Puno.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD – 774 HD

— Exitosa Noticias (@exitosape) March 23, 2026

Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί μόνο δύο από τα πτώματα. Άλλοι πέντε άνθρωποι διακομίστηκαν και νοσηλεύονται σε ιατρικό κέντρο στην πόλη Αρεκίπα.

Ομάδες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος κι ανέσυραν τα πτώματα των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών των δυο οχημάτων, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Την περασμένη χρονιά έχασαν τη ζωή τους πάνω από 3.000 άνθρωποι στους δρόμους του Περού, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.