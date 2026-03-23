Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η προσέλευση των πολιτών, που εκφράζουν τη βούλησή τους στο δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση του ιταλικού δικαστικού συστήματος, είναι μεγαλύτερη από τις προβλέψεις.

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής στις 11:00 -τοπική ώρα- είχε ψηφίσει το 46% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Η συμμετοχή είναι υψηλότερη στις μεγάλες πόλεις του ιταλικού Βορρά, όπως στην Μπολόνια και στο Μιλάνο, ενώ στη Σικελία μέχρι χθες βράδυ είχε μεταβεί στις κάλπες μόνο το 35% των πολιτών άνω των 18 ετών.

Τα εκλογικά τμήματα θα παραμείνουν ανοιχτά σε όλη τη χώρα μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι, ώρα Ιταλίας.

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η υψηλή προσέλευση ενδέχεται να ευνοήσει τους υποστηρικτές της μεταρρύθμισης και ότι μπορεί να οφείλεται -τουλάχιστον σε έναν βαθμό- στη μετατροπή του δημοψηφίσματος αυτού σε πολιτικό τεστ για το μέλλον της κυβέρνησης της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι την προηγούμενη εβδομάδα, όπως αναφέρεται σε διάφορες δημοσκοπήσεις, τα ποσοστά των υπέρμαχων της μεταρρύθμισης απείχαν ελάχιστα από εκείνα των επικριτών της, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.