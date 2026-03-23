Σε τουλάχιστον σαράντα ενέρχονται οι ενεργειακές υποδομές οι οποίες υπέστησαν «σοβαρές ή πολύ σοβαρές» ζημιές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή για 24η ημέρα, τόνισε ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) Φατίχ Μπιρόλ στον Τύπο.

«Τουλάχιστον 40 (…) ενεργειακές υποδομές στην περιοχή έχουν υποστεί σοβαρές ή πολύ σοβαρές ζημιές σε εννέα χώρες», είπε ο κ. Μπιρόλ, ο οποίος εκφράστηκε στο National Press Club στην Καμπέρα.

«Καμιά χώρα δεν έχει ανοσία στις συνέπειες της επαπειλούμενης παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης»

«Καμιά χώρα» δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από τις συνέπειες παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε σήμερα ο Φατίχ Μπιρόλ, ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), κάνοντας λόγο περί «μείζονος απειλής» για την παγκόσμια οικονομία.

«Καμιά χώρα δεν θα μπορέσει να έχει ανοσία έναντι των συνεπειών αυτής της κρίσης, αν συνεχιστεί σε αυτόν τον δρόμο. Είναι επομένως απαραίτητο να υπάρξει δράση σε παγκόσμια κλίμακα», είπε ο κ. Μπιρόλ απευθυνόμενος σε εκπροσώπους του Τύπου στην Καμπέρα.