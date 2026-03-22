Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό του Νουσεϊράτ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας σήμερα (22/3) σκότωσε τρεις ανθρώπους που επέβαιναν σε αστυνομικό όχημα, ενώ υγειονομικοί υπάλληλοι ανέφεραν ότι άλλο ένα άτομο σκοτώθηκε σε επίθεση στη βόρεια Γάζα, το οποίο αναγνωρίστηκε ως αρχηγός μιας από τις ένοπλες ομάδες της Φατάχ.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ελέγχει τα δύο περιστατικά. Οι επιθέσεις στη Γάζα έχουν μειωθεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, όμως τώρα αυξάνονται ξανά.

Στη Γάζα σημειώνονται τακτικά ξεσπάσματα βίας από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία τον περασμένο Οκτώβριο μετά από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου που πυροδοτήθηκε από τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, αναφέρει ότι τουλάχιστον 680 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά από τότε που βρίσκεται σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός.

Το Ισραήλ έχει αναφέρει ότι τέσσερις στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη Γάζα κατά την ίδια περίοδο.