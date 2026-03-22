Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το πρωί της Κυριακής (22/03) την περιοχή Piana del Sole στη Ρώμη, ενώ είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση τριών κατοικιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, η καταστροφή προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου, η οποία ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να διαλύσει ολοσχερώς τα κτίσματα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο έδωσαν μάχη με τον χρόνο κάτω από τους τόνους των ερειπίων. Κατάφεραν να απεγκλωβίσουν δύο άτομα με σοβαρά τραύματα.

Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για τον εντοπισμό τυχόν άλλων εγκλωβισμένων, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονταν εντός των σπιτιών τη στιγμή της έκρηξης.

Περίπου 70 άτομα αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα γύρω κτίρια για προληπτικούς λόγους και παραμένουν στον δρόμο, περιμένοντας οδηγίες από τις αρχές πολιτικής προστασίας.

⚫ Paura a Piana del Sole, a #Roma, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di due palazzine in via #Tavagnasco, all’angolo con via #Cigliè. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero due persone gravemente ferite, mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per… pic.twitter.com/BEHj2bnpRJ — RTL 102.5 (@rtl1025) March 22, 2026

Από την έκρηξη και την επακόλουθη κατάρρευση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια, ενώ αρκετά σταθμευμένα αυτοκίνητα έχουν καταπλακωθεί από συντρίμμια.

«Οι τοίχοι των κτιρίων καταστράφηκαν ολοσχερώς. Η εικόνα παραπέμπει σε βομβαρδισμένο τοπίο», ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ εμπειρογνώμονες της Πυροσβεστικής διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην ανάφλεξη της φιάλης υγραερίου.