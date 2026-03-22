Σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τις εξελίξεις να επιταχύνονται επικίνδυνα και τις απειλές να κλιμακώνονται μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παίρνει πλέον διαστάσεις που επηρεάζουν όχι μόνο την περιοχή, αλλά και την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται αδιάκοπα.

Η Τεχεράνη αντέδρασε άμεσα στο τελεσίγραφο που έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος απαίτησε το άνοιγμα του Στενού του Χορμούζ εντός 48 ωρών, διαφορετικά προειδοποίησε με καταστροφικά πλήγματα σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Σε απάντηση, το Ιράν απείλησε ότι θα στοχοποιήσει βασικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή.

«Εάν το Ιράν δεν ανοίξει πλήρως, χωρίς (να υφίσταται) απειλή το Στενό του Χορμούζ εντός 48 ωρών από αυτή ακριβώς τη χρονική στιγμή το χρονικό, οι ΗΠΑ θα πλήξουν και θα αφανίσουν τους διάφορους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους, ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο», απείλησε ο Τραμπ με μήνυμα που ανήρτησε στο Truth Social λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος).

Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση και σαφής: σε περίπτωση υλοποίησης των αμερικανικών απειλών, ο ιρανικός στρατός θα πλήξει υποδομές «ενέργειας, τεχνολογίας, πληροφοριών και αφαλάτωσης νερού» που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή.

Συνεχείς στρατιωτικές επιχειρήσεις και τραυματισμοί

Η σύγκρουση, που διανύει πλέον την 23η ημέρα της και ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με κοινές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι πραγματοποίησε πλήγματα «στην καρδιά της Τεχεράνης», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Από την πλευρά του, το Ιράν εξαπέλυσε χθες δύο επιθέσεις στο νότιο Ισραήλ, προκαλώντας σημαντικές ζημιές και δεκάδες τραυματισμούς. Η πρώτη επίθεση έπληξε κατοικημένη περιοχή στη Ντιμόνα, πόλη όπου βρίσκεται στρατηγικής σημασίας πυρηνικό ερευνητικό κέντρο στην έρημο Νεγκέβ, με αποτέλεσμα περίπου 30 τραυματίες, εκ των οποίων ένας σε σοβαρή κατάσταση.

Η δεύτερη επίθεση στόχευσε την πόλη Αράντ, προκαλώντας τον τραυματισμό 84 ανθρώπων, με 10 από αυτούς να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

«Είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ στη μάχη για το μέλλον μας», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να πλήττουμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα», υπογράμμισε.

Στο επίκεντρο οι πυρηνικές εγκαταστάσεις

Η τέταρτη εβδομάδα των συγκρούσεων σημαδεύεται από επιθέσεις που σχετίζονται με πυρηνικές υποδομές, αυξάνοντας την ανησυχία για πιθανές καταστροφικές συνέπειες.

Το Ιράν, επιλέγοντας ως στόχο τη Ντιμόνα, σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από το ισραηλινό κέντρο πυρηνικών ερευνών, δήλωσε ότι πρόκειται για αντίποινα στην επίθεση που δέχθηκε μία από τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις στη Νατάνζ, νότια της Τεχεράνης.

Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «δεν έχει ενημερωθεί» για πλήγμα στη συγκεκριμένη ιρανική εγκατάσταση, ενώ το κρατικό δίκτυο Kan μετέδωσε ότι η ενέργεια αποδίδεται στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Ιρανικό Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας «δεν παρατηρήθηκε διαρροή ραδιενεργών υλικών» στη Νατάνζ, η οποία είχε δεχθεί επίθεση και στις αρχές Μαρτίου.

Αντίστοιχα, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε ότι «δεν εντοπίστηκαν μη φυσιολογικά επίπεδα ραδιενέργειας» μετά την επίθεση στη Ντιμόνα, ενώ δεν υπήρξαν ενδείξεις ζημιών στο ισραηλινό πυρηνικό κέντρο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι απηύθυνε έκκληση «για μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο πυρηνικής κρίσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ισραήλ θεωρείται η μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει πυρηνικά όπλα, αν και δεν το επιβεβαιώνει επίσημα.

Επιθέσεις στον Κόλπο και ανησυχία για την παγκόσμια οικονομία

Παράλληλα, το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις κατά χωρών του Κόλπου, σε μια προσπάθεια να επηρεάσει την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Τρεις βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την περιοχή του Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας, ένας αναχαιτίστηκε, ενώ οι άλλοι δύο έπεσαν σε μη κατοικημένες περιοχές. Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε και η κατάρριψη πολλών drones.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν επίσης ότι βρίσκονται αντιμέτωπα με επιθέσεις πυραύλων και drones από το Ιράν.

Ο ντε φάκτο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, ενός από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους παγκοσμίως, έχει ήδη οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, προκαλώντας έντονες ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα.

Την ίδια ώρα, «άγνωστο βλήμα» εξερράγη κοντά σε εμπορικό πλοίο στον Κόλπο, βόρεια της πόλης Σάρτζα, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UKMTO, η οποία διευκρίνισε ότι το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε.

Σε διπλωματικό επίπεδο, περίπου 20 χώρες, μεταξύ αυτών τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιαπωνία, δήλωσαν ότι είναι «έτοιμες να συμβάλουν στις προσπάθειες» για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Χορμούζ.