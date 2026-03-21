Το Ιράν εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο κατά της στρατιωτικής βάσης «Ντιέγκο Γκαρσία» στον Ινδικό Ωκεανό, η οποία απέχει περίπου 4.000 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούσαν μέχρι σήμερα ότι το Ιράν δεν είχε την ικανότητα να εκτοξεύσει πυραύλους σε τέτοια απόσταση.

Μέχρι σήμερα, οι εκτιμήσεις τοποθετούσαν το μέγιστο βεληνεκές των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς (MRBM) στα 3.000 χιλιόμετρα, ενώ το εργαστήριο του Center for Strategic and International Studies (CSIS) εκτιμούσε ότι το μέγιστο βεληνεκές των ιρανικών MRBM Khorramshahr και Sejjil ήταν στα 2.000 χιλιόμετρα.

Ειδικοί όπως ο Etienne Marcuz της Fondation pour la recherche stratégique και ο Ali Vaez του International Crisis Group θεωρούν ότι η Τεχεράνη χρησιμοποίησε έναν πύραυλο Khorramshahr-4 με ελαφρύτερη γόμωση από τη συνήθη, που ζυγίζει έναν τόνο, μεγαλώνοντας έτσι το βεληνεκές του.

Το μήνυμα

Ο ερευνητής Tom Sharpe του βρετανικού RUSI, που θεωρεί ότι η Τεχεράνη «πάντοτε κατείχε πυραύλους τέτοιου βεληνεκούς», αν και η ύπαρξή τους δεν ήταν επίσημη, δηλώνει ότι η κίνηση κατά του Ντιέγκο Γκαρσία δείχνει ότι οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν «παραμένουν ικανές να μετακινούν κινητούς εκτοξευτήρες χωρίς να γίνονται αντιληπτοί και να τους τοποθετούν σε τέτοιες θέσεις ώστε να μπορούν να εκτοξεύουν πυραύλους χωρίς να πλήττονται» από τις αμερικανικές και τις ισραηλινές επιθέσεις.

Αλλά για πολλούς αναλυτές, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στην απόπειρα στόχευσης ενός τόσο μακρινού στόχου, αλλά στο μήνυμα που η Τεχεράνη επιδιώκει να περάσει στον στρατηγικό της διάλογο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ: δείχνοντας ότι μπορεί να χτυπήσει μακριά, η Τεχεράνη επιχειρεί να αποκαταστήσει την κλονισμένη από τον καταιγισμό πυρός που υφίσταται θέση της.

«Είναι μία επίδειξη ισχύος, ένα πολιτικό σήμα που δείχνει ότι το Ιράν διαθέτει ακόμη “μυστικές”, για το ευρύ κοινό, ικανότητες», συνοψίζει ο Etienne Marcuz.

«Έχει λιγότερη χρησιμότητα στο πεδίο της μάχης από την αξία του ως στρατηγικού μηνύματος προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που προειδοποιεί ότι μία κακή ερμηνεία της αποφασιστικότητας και των ικανοτήτων του Ιράν μπορεί να αποδειχθεί ότι θα είναι ένα σφάλμα που θα κοστίσει ακριβά», σύμφωνα με τον Ali Vaez.

Αλλαγή της ισορροπίας δυνάμεων

Όμως, σύμφωνα με τον ισραηλινό αναλυτή Danny Citrinowicz του Institute for National Security Studies του Τελ Αβίβ, αυτή η ενέργεια κατά του Ντιέγκο Γκαρσία δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη δομή της εξουσίας στο Ιράν, όπου τα πρόσωπα που αποτελούσαν την κορυφή της εξουσίας εξοντώθηκαν ένα προς ένα.

«Είναι μία άμεση συνέπεια της μεταβολής της ισορροπίας δυνάμεων στο Ιράν, κυρίως με την όλο και μεγαλύτερη κυριαρχία των Φρουρών της Επανάστασης, και της εξόντωσης του Αλί Χαμενεΐ», έγραψε στο Χ.

«Παρά τη βαθιά του ιδεολογική εχθρότητα προς τη Δύση, ο Χαμενεΐ είχε επιδείξει μεγάλη σύνεση στη χρησιμοποίηση των ιρανικών ικανοτήτων. Αυτή η αυτοσυγκράτηση δεν είναι πλέον εγγυημένη», λέει.

«Το αναδυόμενο Ιράν θα συμπεριφερθεί πιθανότατα λιγότερο ως ο συνετός και υπολογιστικός παίκτης που έχουμε γνωρίσει και περισσότερο ως ένα σύστημα έτοιμο για ρίσκο, όπως η Βόρεια Κορέα», προειδοποιεί ο ισραηλινός αναλυτής.