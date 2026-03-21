Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι πρέπει να υπάρξει «άμεση παύση» της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όπως τη χαρακτήρισε, ώστε να τελειώσει ο πόλεμος και η ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή, όπως ανέφερε η πρεσβεία του Ιράν στην Ινδία σε ανάρτηση σήμερα στο X.

Ο Πεζεσκιάν μίλησε τηλεφωνικώς νωρίτερα σήμερα με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Ο Πεζεσκιάν είπε στον Μόντι ότι θα πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη μιας τέτοιας «επίθεσης» στο μέλλον. Κάλεσε επίσης την ομάδα μεγάλων αναδυόμενων οικονομιών BRICS να διαδραματίσει ανεξάρτητο ρόλο στο να σταματήσει η επίθεση εναντίον του Ιράν.

Ο Ιρανός πρόεδρος πρότεινε ένα περιφερειακό πλαίσιο ασφαλείας που θα περιλαμβάνει χώρες της Δυτικής Ασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ειρήνη χωρίς εξωτερική παρέμβαση, σύμφωνα πάντα με την πρεσβεία της χώρας στην Ινδία.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση νωρίτερα σήμερα στο X, ο Μόντι είπε πως καταδικάζει τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές στη Μέση Ανατολή κατά τη συνομιλία που είχε με τον Πεζεσκιάν.

Spoke with President Dr. Masoud Pezeshkian and conveyed Eid and Nowruz greetings. We expressed hope that this festive season brings peace, stability and prosperity to West Asia.



— Narendra Modi (@narendramodi) March 21, 2026

Ο Ινδός πρωθυπουργός επανέλαβε επίσης πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και ότι οι θαλάσσιες οδοί θα παραμείνουν ανοικτές και ασφαλείς.