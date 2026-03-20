Η ερώτηση «είστε ευτυχισμένοι;» δεν είναι πάντα εύκολο να απαντηθεί. Ωστόσο, η 20ή Μαρτίου, που έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Ημέρα Ευτυχίας από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών από το 2012, αποτελεί αφορμή για την ετήσια δημοσίευση της Παγκόσμιας Έκθεσης Ευτυχίας, η οποία κατατάσσει τις πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο. Η έκθεση δημοσιεύεται κάθε χρόνο από το 2011 και βασίζεται σε ανάλυση τριετούς μέσου όρου.

Η έρευνα εκπονείται από το Κέντρο Έρευνας Ευημερίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης σε συνεργασία με την Gallup, η οποία διεξήγαγε δημοσκόπηση σε κατοίκους 147 χωρών ηλικίας 15 ετών και άνω, προκειμένου να καταγράψει το επίπεδο ευτυχίας που οι ίδιοι δηλώνουν ότι βιώνουν.

Η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο για το 2026

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας 2026, η Φινλανδία καταλαμβάνει την πρώτη θέση για ένατη συνεχόμενη χρονιά. Ακολουθούν η Ισλανδία, η Δανία, η Κόστα Ρίκα, η Σουηδία και η Νορβηγία στην ετήσια κατάταξη που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 19 Μαρτίου και βασίζεται στην αντίληψη των πολιτών για την ευτυχία τους.

Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης κυριαρχούν στην πρώτη δεκάδα, με εξαίρεση την Κόστα Ρίκα, η οποία ανέβηκε από την 6η στην 4η θέση, σημειώνοντας σημαντική άνοδο από την 23η θέση που κατείχε το 2023. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζουν σταθερή ή πτωτική πορεία από το 2011 και πλέον κατατάσσονται στην 23η θέση μεταξύ των 147 χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Σημαντική πτώση καταγράφηκε μεταξύ του 2022, όταν βρίσκονταν στη 15η θέση, και του 2025, όταν έπεσαν στην 24η θέση. H Ελλάδα βρίσκεται στην 85η θέση.

Οι 30 πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο το 2026

Η λίστα των 30 πιο ευτυχισμένων χωρών για το 2026, σε σύγκριση με το 2025, διαμορφώνεται ως εξής:

Φινλανδία Ισλανδία Δανία Κόστα Ρίκα Σουηδία Νορβηγία Ολλανδία Ισραήλ Λουξεμβούργο Ελβετία Νέα Ζηλανδία Μεξικό Ιρλανδία Βέλγιο Αυστραλία Κόσοβο Γερμανία Σλοβενία Αυστρία Τσεχία Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Σαουδική Αραβία Ηνωμένες Πολιτείες Πολωνία Καναδάς Ταϊβάν Μπελίζ Λιθουανία Ηνωμένο Βασίλειο Σερβία

Ο ρόλος των social media στην ευτυχία

Η φετινή έκθεση επικεντρώθηκε στη σχέση μεταξύ ευτυχίας και κοινωνικών δικτύων, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους κάτω των 25 ετών. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η σχέση μεταξύ χρήσης του διαδικτύου και ευημερίας διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τη γενιά, το φύλο και την περιοχή. Είναι έντονα αρνητική για τη Γενιά Ζ, μέτρια αρνητική για τους Millennials, σχεδόν ουδέτερη για τη Γενιά Χ και ελαφρώς θετική για τους Baby Boomers.

Ο διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Ευημερίας της Οξφόρδης, Γιαν-Εμανουέλ Ντε Νεβ, δήλωσε ότι η επίδραση των social media στην ευημερία εξαρτάται από τις πλατφόρμες, τους χρήστες και τη διάρκεια χρήσης. Όπως ανέφερε, η υπερβολική χρήση συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα ευημερίας, ενώ όσοι απέχουν πλήρως από τα κοινωνικά δίκτυα ενδέχεται να στερούνται ορισμένα θετικά στοιχεία. Παρά την πολυπλοκότητα του ζητήματος, υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να επανέλθει η «κοινωνική» διάσταση στα social media.

Γιατί η Φινλανδία παραμένει στην κορυφή

Σύμφωνα με τη Χέλι Χιμένεθ, ανώτερη διευθύντρια διεθνούς μάρκετινγκ στον οργανισμό Business Finland, η ευτυχία στη Φινλανδία βασίζεται σε απλά στοιχεία της καθημερινότητας, όπως η σύνδεση με τη φύση, η φροντίδα του σώματος και του νου, καθώς και η εκτίμηση του σχεδιασμού και της τέχνης. Όπως ανέφερε, στιγμές ευτυχίας μπορούν να βρεθούν σε δραστηριότητες όπως μια βόλτα με ποδήλατο στο δάσος ή η απόλαυση ενός λουκάνικου μετά τη σάουνα ένα καλοκαιρινό βράδυ.

Πώς μετριέται η ευτυχία

Η κατάταξη βασίζεται κυρίως στα δεδομένα της Gallup World Poll και συγκεκριμένα σε μια ερώτηση αξιολόγησης ζωής, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να βαθμολογήσουν τη ζωή τους σε κλίμακα από το 0 έως το 10. Το 10 αντιστοιχεί στην καλύτερη δυνατή ζωή και το 0 στη χειρότερη. Οι χώρες της πρώτης δεκάδας συγκέντρωσαν βαθμολογίες από 7,018 για την Ελβετία έως 7,764 για τη Φινλανδία, ενώ το Αφγανιστάν κατέγραψε τη χαμηλότερη βαθμολογία με 1,446.

Παρότι τα αποτελέσματα βασίζονται σε υποκειμενικές αξιολογήσεις, η έκθεση επισημαίνει ότι παράγοντες όπως το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η ισχυρή κοινωνική στήριξη, το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, η ελευθερία, η απουσία διαφθοράς σε κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, καθώς και η φιλανθρωπία συμβάλλουν στη βελτίωση της ευημερίας.

Το παράδειγμα της Φινλανδίας

Αν και η Φινλανδία δεν διαθέτει το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα κατατάχθηκε το 2024 στην 30ή θέση, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν στη 12η, ξεχωρίζει για το καθολικό και υψηλής ποιότητας σύστημα υγείας, την κοινωνική στήριξη και την εκπαίδευση, καθώς και για τα χαμηλά επίπεδα ανισότητας.

Υποχώρηση της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη – Πτώση και για την Κύπρο

Σημαντική επιδείνωση καταγράφεται στη θέση της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, με τη χώρα να υποχωρεί αισθητά σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για την Κύπρο, η οποία επίσης σημείωσε πτώση, ενώ εντύπωση προκαλεί η απουσία μεγάλων αγγλόφωνων χωρών από την κορυφαία δεκάδα για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα καταλαμβάνει πλέον την 85η θέση στη σχετική λίστα, τοποθετούμενη ανάμεσα στη Βουλγαρία (84η) και την Αλβανία (86η), συγκεντρώνοντας συνολικά 5.697 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη χρονιά η χώρα βρισκόταν στην 64η θέση, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική πτώση που καταγράφεται.

Αντίστοιχα, η Κύπρος παρουσίασε επίσης υποχώρηση, καθώς από την 50ή θέση στην οποία βρισκόταν πέρυσι, κατέληξε φέτος στην 62η.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καμία μεγάλη αγγλόφωνη χώρα δεν καταφέρνει να εισέλθει στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης. Συγκεκριμένα, η Αυστραλία βρίσκεται στην 15η θέση, οι Ηνωμένες Πολιτείες στην 23η, ο Καναδάς στην 25η και το Ηνωμένο Βασίλειο στην 29η.