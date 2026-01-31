Το ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας αντιμετωπίζει σήμερα μαζικές διακοπές ρεύματος λόγω «τεχνικής βλάβης» σε γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος που συνδέουν την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Ρουμανία, ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας.

«Σήμερα, στις 10:42 (ώρα Ελλάδος), προκλήθηκε τεχνική βλάβη, με αποτέλεσμα την ταυτόχρονη διακοπή της γραμμής 400 kV που συνδέει τα ηλεκτρικά δίκτυα της Ρουμανίας και της Μολδαβίας, καθώς και της γραμμής 750 kV που συνδέει το δυτικό με το κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας», διευκρίνισε ο υπουργός Ντένις Σμίχαλ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Τουλάχιστον τρεις περιφέρειες, καθώς και η πρωτεύουσα Κίεβο, αντιμετωπίζουν έκτακτες διακοπές ρεύματος, πρόσθεσε ο Ντένις Σμίχαλ.

Το μετρό του Κιέβου έκλεισε σήμερα προσωρινά λόγω έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος, ανακοίνωσε επίσης η εταιρεία διαχείρισης, ενώ οι ουκρανικές ενεργειακές υποδομές είχαν βρεθεί πρόσφατα στο στόχαστρο κύματος ρωσικών επιθέσεων.

«Λόγω διακοπής της παροχής από εξωτερικά κέντρα τροφοδοσίας, οι υπηρεσίες των τρένων και των κυλιόμενων σκαλών ανεστάλησαν στο μετρό», ανακοίνωσε η Kiev Metro σε μήνυμά της που αναρτήθηκε στο Facebook.

Στο σκοτάδι το Κισινάου

Παράλληλα, σύμφωνα με Μολδαβούς αξιωματούχους, το ενεργειακό σύστημα της Μολδαβίας επλήγη από έκτακτη διακοπή ρεύματος λόγω προβλημάτων στο δίκτυο της γειτονικής Ουκρανίας, με την πρωτεύουσα Κισινάου και άλλα τμήματα της χώρας να αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που ανήρτησε το μολδαβικό υπουργείο Ενέργειας στην εφαρμογή Telegram, διακοπές στο δίκτυο της Ουκρανίας οδήγησαν σε πτώση της τάσης σε μία από τις γραμμές ρεύματος στη Μολδαβία.

Οι περισσότερες περιοχές της πρωτεύουσας της Μολδαβίας, Κισινάου, έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ανέφερε επίσης στο Telegram ο δήμαρχος της πόλης Ίον Τσέμπαν, ενώ αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι ακόμη και οι φωτεινοί σηματοδότες δεν λειτουργούν.

Το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος έχει αποτελέσει για μήνες έναν από τους βασικούς στόχους των ρωσικών πληγμάτων και οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν εκεί, εδώ και εβδομάδες, σημαντικούς περιορισμούς στην παροχή ρεύματος.