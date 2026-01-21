Μια εκτεταμένη ρωσική αεροπορική επίθεση στην Ουκρανία άφησε το ουκρανικό κοινοβούλιο και μεγάλο μέρος των κατοικιών του Κιέβου χωρίς θέρμανση και ηλεκτροδότηση, ενώ οι θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα παραμένουν περίπου στους -10°C.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην απογευματινή του τοποθέτηση την Τρίτη, ανέφερε ότι στην πρωτεύουσα ένα εκατομμύριο πολίτες βρίσκονταν ακόμη χωρίς ρεύμα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, drones, βαλλιστικοί και κρουζ πύραυλοι έπληξαν διάφορα σημεία της Ουκρανίας, μεταξύ αυτών το Κίεβο, το Ντνίπρο στο κέντρο και την Οδησσό στον νότο.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ένας «σημαντικός αριθμός» στόχων είχε αναχαιτιστεί. Παράλληλα, τόνισε ότι μόνο το κόστος των πυραύλων αεράμυνας για την αναχαίτιση της επίθεσης ανήλθε περίπου στα 80 εκατ. ευρώ (69 εκατ. λίρες).

Από τη Δευτέρα έως την Τρίτη, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 33 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι συναγερμοί για αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο κράτησαν σχεδόν όλη τη νύχτα. Αργότερα, οι σειρήνες ενεργοποιήθηκαν ξανά καθώς ρωσικά drones και κρουζ πύραυλοι πλησίαζαν την πρωτεύουσα.

Το πρωί της Τρίτης, πάνω από 5.600 πολυκατοικίες στο Κίεβο – η καθεμία με δεκάδες διαμερίσματα – βρέθηκαν χωρίς θέρμανση. Μεγάλο μέρος της πόλης είχε επίσης διακοπή νερού.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι σχεδόν το 80% αυτών των κτιρίων είχε μόλις επαναφέρει τη θέρμανση μετά από τη μεγάλη επίθεση της 9ης Ιανουαρίου, η οποία είχε προκαλέσει ευρεία διακοπή ρεύματος στην πόλη. Από τότε, οι τεχνικές ομάδες εργάζονταν αδιάκοπα για να επαναφέρουν το ρεύμα και το φυσικό αέριο σε χιλιάδες κατοικίες, αλλά τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας ανατράπηκαν μέσα σε μια νύχτα.

Οκτώ τραυματίες από ουκρανική επίθεση

Ουκρανικά drones χτύπησαν πόλεις στη νότια Ρωσία, προκαλώντας τον τραυματισμό οκτώ ανθρώπων, ανάμεσά τους και ενός παιδιού, και αναγκάζοντας τις αρχές να εκκενώσουν κατοικημένα κτίρια, όπως μετέδωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Ο Μουράτ Κουμπίλοφ, επικεφαλής της Δημοκρατίας της Αντιγκείας στον Βόρειο Καύκασο, είπε ότι ένα drone χτύπησε μια πολυκατοικία σε χωριό της περιοχής Ταχταμουκάισκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άτομα. Επτά από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Κουμπίλοφ πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 15 οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Στην κοντινή περιφέρεια Κρασνοντάρ, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Κοντρατίεφ ανέφερε ότι drone έπεσε κοντά σε πολυκατοικία σε χωριό νότια της πόλης. Οι αρχές προχώρησαν σε προληπτική εκκένωση των κατοίκων και στήθηκαν προσωρινά καταφύγια.

Ο Κοντρατίεφ είπε επίσης ότι επίθεση στην παραθαλάσσια πόλη Πριμόρσκο-Αχτάρσκ προκάλεσε ζημιές σε δύο ιδιωτικές κατοικίες, ενώ θραύσματα drone έπεσαν και στο Σότσι, χωρίς όμως να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς

Τρεις νεκροί στην Ζαπορίζια – Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ιβάν Φέντοροφ, ο οποίος ανέφερε πως σπίτια και αυτοκίνητα καταστράφηκαν ενώ σχεδόν 1.500 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο Φέντοροφ απευθύνει έκκληση στους κατοίκους της Ζαπορίζια να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς έχει σημάνει συναγερμός στην ουκρανική περιφέρεια για αεροπορικά πλήγματα. Προειδοποίησε μάλιστα για τον κίνδυνο επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους.

Νωρίτερα, οι περιφερειακές αρχές του Κιέβου ανέφεραν πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ρωσικό πλήγμα στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας.