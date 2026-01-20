Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας με περισσότερα από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και «σημαντικό» αριθμό βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είχε λάβει ανεφοδιασμό σε πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας μόλις μία ημέρα νωρίτερα, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο βοήθησε τη χώρα να ενισχύσει την άμυνά της αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω προμήθειες.

«Οι εταίροι δεν πρέπει να αποτύχουν να το τηρήσουν αυτό – οι πύραυλοι αντιαεροπορικής άμυνας είναι πραγματική προστασία για την ανθρώπινη ζωή», δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Χ.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών ζήτησε σήμερα επείγουσα στήριξη για την Ουκρανία, μεταξύ άλλων συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πίεση μέσω κυρώσεων στη Ρωσία, λέγοντας ότι το πιο πρόσφατο «βάρβαρο πλήγμα» της Μόσχας είναι μήνυμα αφύπνισης για τους παγκόσμιους ηγέτες που συγκεντρώνονται στο Νταβός.

«Χρειαζόμαστε επείγουσα πρόσθετη ενεργειακή βοήθεια, αντιαεροπορική άμυνα και μέσα αναχαίτισης, καθώς και πίεση μέσω κυρώσεων στη Μόσχα», δήλωσε ο Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ, προσθέτοντας ότι χιλιάδες σπίτια στην πρωτεύουσα Κίεβο έχουν μείνει χωρίς θέρμανση εν μέσω πολικών θερμοκρασιών.