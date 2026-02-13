Για 4η ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 60χρονου ψαρά στο Γύθειο που αγνοείται. Στο μικροσκόπιο των ερευνών μπήκε η κάμερα του καϊκιού του και τα όσα κατέγραψε τις κρίσιμες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη του.

Αναφερόμενος στις σκηνές που κατέγραψε η κάμερα της βάρκας, ένας ψαράς είπε στην εκπομπή Live News: «Φαίνεται η δραστηριότητά του που μπαινόβγαινε. Ύστερα από κάποια ώρα δεν ξαναφάνηκε στο πιλοτήριο». Ο ίδιος ψαράς συνεχίζει λέγοντας πως λίγα λεπτά αργότερα, όσο ο 60χρονος πιθανότατα βρισκόταν στην πρύμνη για να μαζέψει τα δίχτυα, ακούστηκε ένας θόρυβος. «Ακούστηκε κι ένας γδούπος. Ναι. Ένα βίαιο “γκαπ”», ανέφερε ο ψαράς στη μαρτυρία που έδωσε. Εν τω μεταξύ, από το βιντεοληπτικό υλικό δεν προκύπτει η παρουσία δεύτερου ατόμου πάνω στο σκάφος.

Οι συγγενείς του αγνοούμενου ψαρά εκτιμούν πως κάποιο ατύχημα του συνέβη την ώρα που μάζευε τα δίχτυα του. «Το πιθανότερο είναι ότι τον τράβηξε το δίχτυ κάτω. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό, δεν είναι περίεργο. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν βρέθηκε. Γιατί τα ρεύματα μπορεί να τον έχουν πάει εντελώς αντίθετα από εκεί που ψάχνουν», ανέφερε ο ξάδερφος του 60χρονου ψαρά.

Η πρώην σύζυγός του ψαρο-Γιώργη, όπως τον αποκαλούν, μιλάει για το παρελθόν του αγνοούμενου: «Είχε δικαστεί για λαθρεμπόριο τσιγάρων αλλά αθωώθηκε». Στη συνέχεια αναφέρεται στα πιθανά αίτια που ευθύνονται για την εξαφάνισή του: «Ή ότι κάτι έπαθε, ότι κάτι… κάτι ας πούμε, δεν ξέρω, κάτι παθολογικό. Αυτό πιστεύω. Δεν έδειξε κάτι το βίντεο».

Οι έρευνες συνεχίζονται σε όλο το μήκος της ακτής και σε αυτές συνδράμουν και οι ψαράδες που ψάχνουν καθημερινά στον ψαρότοπο όπου σύχναζε ο φίλος τους. «Με τα σκάφη μας βρήκαμε τα δίχτυα του», λέει ένας από τους ψαράδες που βοηθά τις έρευνες και εξηγεί πως το βραχώδες σημείο όπου βρέθηκε ακυβέρνητη η βάρκα του απέχει 5 μίλια από την περιοχή που ψάρευε ο αγνοούμενος. «Πολύ μακριά, πολύ μακριά, πολύ μακριά. 5,5 με 6 μίλια. Το καΐκι από την πόστα του, των διχτυών του», επεσήμανε ο ψαράς.

Ένας άλλος ψαράς είπε για τον αγνοούμενο, που είναι και παλιός ΟΥΚας, άρα εκπαιδευμένος: «Από μικρό παιδί ψαροντουφεκάς. Ήταν έμπειρος ψαράς, έχει μεγάλο καΐκι. Πήγαινε στο πέλαγος, πάθαινε ζημιά η προπέλα, και έπεφτε κάτω και την έφτιαχνε».

Η αδελφή του αγνοούμενου ανησυχεί μήπως του συνέβη κάτι ξαφνικό. «Μήπως είχε κάποιο παθολογικό. Μήπως κάτι του συνέβη κάτι ξαφνικά, έχασε τον κόσμο από τα μάτια του και έπεσε στη θάλασσα. Δεν γνωρίζω», είπε η αδερφή του 60χρονου.



Το ιστορικό της εξαφάνισης



Το πρωί της Δευτέρας ο 60χρονος πήγε πρώτα όπως κάθε μέρα στο ψαράδικο που διατηρεί στο κέντρο της Σπάρτης. Στη συνέχεια με το φορτηγάκι του πήγε στο λιμάνι του Γυθείου για να πάρει την βάρκα του για ψάρεμα. «Τον βλέπω 9:30 ώρα, αυτός με το δικό του καΐκι, το αλιευτικό σκάφος, εγώ με το δικό μου, περνάω στα αριστερά του, χαιρετιόμαστε, κι ο καθένας για το σημείο του», ανέφερε ένας ψαράς της περιοχής. Ο ψαρο-Γιώργης ήταν ευδιάθετος και χαμογελαστός. Τίποτα δεν προμήνυε το τι θα επακολουθήσει.

Δείτε το βίντεο: