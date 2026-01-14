Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε φωτιά σε βιομηχανική μονάδα και ζημιές σε διαμερίσματα πολυκατοικιών στη ρωσική πόλη Ραστόφ επί του Ντον, στη νοτιοδυτική Ρωσία, σημαντικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο δήμαρχος της πόλης, Αλεξάντερ Σκριάμπιν.

Rostov.. locals report that a paint production workshop at the ZAO "Empils" factory is on fire. pic.twitter.com/cQwOM3R068 — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) January 14, 2026

Ο αιρετός πρόσθεσε πως μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας δρουν για να απωθήσουν την επίθεση σε δυτικές συνοικίες της πόλης, όπου «συντρίμμια» drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν την πυρκαγιά σε βιομηχανική μονάδα και τις ζημιές σε κτίρια.

Δεν έκανε λόγο για θύματα.