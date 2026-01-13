Το πιο σφοδρό κύμα βομβαρδισμών με πυραύλους και drones στις δύο μεγαλύτερες ουκρανικές πόλεις διεξήγαγαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι στο Χάρκοβο.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, έκανε λόγο για σύντομη, αλλά εντατική επιδρομή με πυραύλους. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς άκουσαν εκρήξεις. Ωστόσο, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ως τώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάπου 20 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν μέσα σε χονδρικά μία ώρα, σε αυτή που περιγράφτηκε ως η πιο εντατική επίθεση στην Ουκρανία ως αυτό το στάδιο φέτος.

⚡️Nova Poshta terminal and children's medical facility damaged as Russian attack kills 4, injures 6 in Kharkiv outskirts.



Russian forces carried out a combined missile and drone attack on the outskirts of Kharkiv, killing at least four people and injuring six others, regional… — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 13, 2026

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν αναφερθεί στο μέγεθος της ρωσικής επιδρομής ως τώρα, σύμφωνα με το Reuters και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Δεν έχει γίνει κάποιο σχόλιο από πλευράς Μόσχας.

Στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά), 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα των δύο κρατών, που γίνεται συχνά στόχος ρωσικών πληγμάτων, ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ ανέφερε πως τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στα περίχωρα της πόλης. Πρόσθεσε πως άλλοι έξι πολίτες τραυματίστηκαν.

Overnight, Russia launched another barbaric attack on Ukrainian cities.

In Kyiv — emergency power outages across the city as the assault continues.

Kharkiv: 4 killed, 6 wounded; Nova Poshta terminal destroyed, children's sanatorium damaged.

Odesa: residential buildings,… pic.twitter.com/HqyDSD0EQu — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) January 13, 2026

Νέα επιδρομή της Ουκρανίας στην Ταγκανρόγκ της Ρωσίας

Εντωμεταξύ, μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για να απωθήσουν ουκρανική αεροπορική επιδρομή στην Ταγκανρόγκ, ανέφερε ο Γιούρι Σλιούσαρ, ο περιφερειάρχης στη Ραστόφ (νότια), μέσω Telegram, νωρίς το πρωί.

«Οι λεπτομέρειες για τον αντίκτυπο στο πεδίο τελούν υπό διευκρίνιση», ανέφερε αρχικά, προτού κάνει λόγο περίπου μιάμιση ώρα αργότερα για ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση, πολυκατοικίες, το δίκτυο μεταφοράς αερίου και αυτοκίνητα, πάντως κατά τις ως τώρα πληροφορίες για κανένα θύμα. Αναφέρθηκε σε επτά καταρρίψεις ουκρανικών drones, χωρίς να διευκρινίσει πόσα χρησιμοποιήθηκαν συνολικά.