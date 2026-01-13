Ο 20χρονος φοιτητής και παίκτης μπάσκετ κολεγίου Αντρέ Μπελ πέθανε μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη από πυροβολισμούς στο Νάσβιλ την Κυριακή. Ο Μπελ, που φοιτούσε στο δεύτερο έτος του Πανεπιστημίου Φισκ, όπου σπούδαζε «Διοίκηση Επιχειρήσεων», άφησε την τελευταία του πνοή στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ τη Δευτέρα.

Με καταγωγή από το Τενεσί, ο Μπελ επέστρεφε στο πανεπιστήμιο μέσω της εθνικής οδού I-65 βόρεια μαζί με δύο φίλους, μετά από μια εκδήλωση γυμναστικής στο εκθεσιακό κέντρο το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με την Αστυνομία του Νάσβιλ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι φίλοι του παρατήρησαν ένα σκοτεινό σεντάν στην αριστερή λωρίδα δίπλα τους. Και οι δύο είχαν αποσπαστεί από τα κινητά τους τηλέφωνα όταν ξαφνικά ακούστηκαν πολλαπλοί πυροβολισμοί και συνειδητοποίησαν ότι ο Μπελ είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Το λευκό Nissan Sentra του Μπελ φέρεται να επιβράδυνε και να γύρισε πίσω στην κυκλοφορία, συγκρουόμενο με ένα κόκκινο φορτηγάκι, ενώ το σκοτεινό σεντάν συνέχισε την πορεία του. Η MNPD ανέφερε ότι «τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το αυτοκίνητο από το οποίο πυροβολήθηκε έχει πιθανώς ζημιά στο παρμπρίζ, με βάση τα θραύσματα γυαλιού που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος».

Ο Μπελ δέχτηκε πυροβολισμό στο κεφάλι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του τη Δευτέρα. Η Μονάδα Ανθρωποκτονιών της MNPD έχει ξεκινήσει έρευνα για τον θανάσιμο πυροβολισμό, ωστόσο το κίνητρο παραμένει άγνωστο, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.

Η διευθύντρια του Fisk Athletics, Βαλένσια Τζόρνταν, δήλωσε: «Η οικογένεια του Fisk Athletics είναι απολύτως συντετριμμένη από την είδηση ότι ένας από τους δικούς μας δεν είναι πια μαζί μας εξαιτίας μιας άσκοπης πράξης βίας». Επιπλέον, υπογράμμισε ότι ο Μπελ «επέστρεφε στο πανεπιστήμιο μετά από εθελοντική συμμετοχή του στη γυμναστική συνάντηση του Πανεπιστημίου Φισκ, όταν συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό».

Η Τζόρνταν πρόσθεσε: «Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Θα σταθούμε δίπλα τους και θα τους υποστηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Είμαστε μια οικογένεια που μαθαίνει, αγαπά, παίζει και προσεύχεται μαζί και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη στην ομάδα των αθλητών μας, οι οποίοι είναι κατανοητά συντετριμμένοι».

Ο προπονητής μπάσκετ της Φισκ, Τζερέμια Κρούτσερ, τόνισε: «Σήμερα, χάσαμε έναν ηγέτη εντός και εκτός του γηπέδου μπάσκετ. Ο Αντρέ «Dre», ένας νέος, λαμπρός και ευγενικός νεαρός, άδικα έφυγε από αυτόν τον κόσμο».

Ο Κρούτσερ συνέχισε: «Ενώ ο Μπελ ήταν μια «κυρίαρχη δύναμη» στο γήπεδο, θα τον θυμόμαστε κυρίως για το μεταδοτικό του χαμόγελο, την αγαπητή του προσωπικότητα και τη μοναδική του ικανότητα να φέρνει πάντα ζεστασιά σε ένα δωμάτιο».

Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Τώρα έχουμε ένα μεγάλο κενό στο πρόγραμμά μας, αλλά το πιο σημαντικό είναι ο βαθύς πόνος στις καρδιές μας. Θα μας λείψει πραγματικά. Οι σκέψεις και οι αδιάκοπες προσευχές μας είναι με την οικογένειά του και τα μικρά παιδιά της οικογένειάς του και του Νάσβιλ που τον θαύμαζαν».