Με το βλέμμα στραμμένο στην επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, απηύθυνε μήνυμα προς τη Μόσχα, λέγοντας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Tribune Dimanche, πως «ο Βλαντιμίρ Πούτιν είτε θα συναινέσει σε μια παύση πυρός είτε θα εκθέσει τη Ρωσία σε νέες κυρώσεις που θα παραλύσουν περαιτέρω την οικονομία της, καθώς και στην ανανεωμένη ευρωπαϊκή υποστήριξη προς την Ουκρανία».

Ο Μπαρό επισήμανε επίσης ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «εξελέγη πρόεδρος με διαφανείς και δημοκρατικές εκλογές, κάτι που δεν ισχύει για τον Βλαντιμίρ Πούτιν», και εξηγεί ότι «αυτό που εμποδίζει την Ουκρανία να διεξαγάγει νέες εκλογές είναι ο πόλεμος που επέλεξε ο Ρώσος πρόεδρος».

Ο Γάλλος υπουργός σχολίασε και τις υποθέσεις διαφθοράς στην Ουκρανία, αναφέροντας ότι «πρέπει να αντιμετωπίζονται από τα αρμόδια θεσμικά όργανα, χωρίς παρεμβάσεις στην ειρηνευτική διαδικασία» και πρόσθεσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «έχει κάθε δικαίωμα να οδηγήσει την Ουκρανία προς την ειρήνη».

Σύμφωνα με το Ελιζέ, στη συνάντηση που θα έχει ο Ζελένσκι με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν την κατάσταση και τις προϋποθέσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, θέτοντας ως βάση τις συζητήσεις της Γενεύης και το αμερικανικό σχέδιο, και σε στενή διαβούλευση με τους Ευρωπαίους εταίρους, ενώ θα εξετάσουν και τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία στο πλαίσιο του Συνασπισμού των Προθύμων.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά την επίσκεψή του στο Παρίσι, ο Ουκρανός πρόεδρος θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Ολένα Ζελένσκα, η οποία θα συμμετάσχει σε εκδήλωση με θέμα την πρωτοβουλία «Φέρτε Πίσω τα Παιδιά». Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία αυτή, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε πως η πρωτοβουλία «κατέστησε δυνατή την επιστροφή σχεδόν 2.000 παιδιών της Ουκρανίας που η Ρωσία πήρε από τις οικογένειές τους».