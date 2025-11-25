Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι υπάρχει αισιοδοξία στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι απομένει η επίλυση «ορισμένων ευαίσθητων, αλλά όχι ανυπέρβλητων λεπτομερειών».

«Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ σημείωσαν τεράστια πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία φέρνοντας τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Απομένουν να επιλυθούν ορισμένες ευαίσθητες, αλλά όχι ανυπέρβλητες λεπτομέρειες, οι οποίες θα απαιτήσουν περαιτέρω συζητήσεις μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ», δήλωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ με ανάρτηση στο X.

Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως οι συνομιλίες οι οποίες διεξάγονται στο Άμπου Ντάμπι από χθες, Δευτέρα, το βράδυ, μεταξύ του υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, και ρωσικής αντιπροσωπείας για μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «προχωρούν καλά».

«Οι συνομιλίες προχωρούν καλά και παραμένουμε αισιόδοξοι», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Τζεφ Τόλμπερτ, αναφερόμενος στις συζητήσεις.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook, έγραψε μεταξύ άλλων:

«Χθες, η ουκρανική ομάδα επέστρεψε από τη Γενεύη και παρέδωσε μια πλήρη έκθεση μαζί με ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο. Η επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά συνεχίζεται και είμαι ευγνώμων για όλες τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών και προσωπικά για τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ».

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για την Ουκρανία

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι το Κίεβο συμφώνησε στο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, με διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν ότι η έγκριση αφορά το σχέδιο 19 σημείων που συμφωνήθηκε στη Γενεύη και όχι την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, έπειτα από ώρες επίπονων διαπραγματεύσεων που παραλίγο να καταρρεύσουν πριν καν ξεκινήσουν, οι αμερικανικές και ουκρανικές ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία σε αρκετά θέματα, αλλά «έβαλαν σε αγκύλες» τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία -όπως τα εδαφικά ζητήματα και οι σχέσεις μεταξύ ΝΑΤΟ, Ρωσίας και ΗΠΑ- ώστε να τα αποφασίσουν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το αρχικό σχέδιο, αποτελούμενο από 28 σημεία, είχε καταρτιστεί τον προηγούμενο μήνα από τον Κιρίλ Ντμιτρίεφ -ειδικό απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν– και τον εκπρόσωπο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Προέβλεπε την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από πόλεις του Ντονμπάς που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, τον περιορισμό του ουκρανικού στρατού και τη δέσμευση ότι η χώρα δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, στις διαπραγματεύσεις της Κυριακής στην Ελβετία -υπό την ηγεσία του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, και του επικεφαλής του γραφείου Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ- το σχέδιο αναθεωρήθηκε δραστικά και περιορίστηκε σε 19 σημεία.

Συγκεκριμένα, το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι εταίροι του επιμένουν ότι αφετηρία για οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να είναι η υφιστάμενη γραμμή του μετώπου.

Επιπλέον, τονίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει αναγνώριση εδαφών που κατέλαβε στρατιωτικά η Ρωσία, ενώ ξεκαθαρίζουν ότι η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει μόνη της για την ένταξή της στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ -ζητήματα στα οποία η Μόσχα προσπαθεί να θέσει βέτο ή όρους.